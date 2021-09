Serie B, Ternana-Parma 3-1

Primi tre punti firmati Sørensen, Defendi e Falletti

(DMN) Terni – prima vittoria in campionato per la Ternana di Cristiano Lucarelli che al Liberati ha superato il Parma 3-1. Dopo un primo tempo in equilibrio, nella seconda frazione la formazione rossoverde ha premuto sull’acceleratore mettendo alle corse i ducali. In rete Sørensen, Defendi e Falletti. Nel prossimo turno le fere saranno impegnate domenica sera a Ferrara contro la SPAL.

Teranana (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli (18′ st Defendi), Sørensen, Capuano, Martella (35′ st Boben); Koutsoupias (14′ st Agazzi), Proietti, Palumbo; Falletti, Donnarumma (35′ st Salzano), Furlan (Cap., 18′ st Partipilo). A disp.: Vitali, Krapikas, Kontek, Mazzocchi, Capone, Paghera, Peralta. All.: Cristiano Lucarelli

Parma (4-2-3-1): Colombi (24′ st Buffon); Delprato, Cobbaut, Danilo, Coulibaly; Juric, Sohm; Correia (8′ st Tutino), Brunetta, Mihaila; Inglese (Cap., 24′ st Benedyczak). A disp.: Turk, Derckx, Iacoponi, Zagaritis, Busi, Valenti, Bonny. All.: Enzo Maresca

Arbitro: Marco Serra (Torino)

Assistenti: Davide Miele (Torino) e Marco Ceccon (Lovere)

IV Ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)

V.A.R.: Lorenzo Maggioni (Lecco) – Avar: Olando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Marcatori: 21′ st Sørensen (T.), 30′ st Defendi (T.), 31′ st Benedyczak (P.), 42′ st Falletti (T.)

Ammoniti: Delprato, Brunetta (P.); Capuano (T.)

Recuperi: 1/6

Spettatori: 4.611 (di cui 67 ospiti), incasso: euro 62.178,00