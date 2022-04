Serie B, Ternana-Lecce 1-4

Poker salentino

(DMN) Terni – sconfitta interna per la Ternana di Cristiano Lucarelli che non riesce a ripetere la bella prova di Cittadella. Al Liberati passa il Lecce di Marco Baroni per 4-1, la rete delle fere è stata messa a segno da Luka Bogdan.

Ternana (4-3-1-2): Krapikas; Ghiringhelli, Sørensen (30′ st Boben), Bogdan, Celli (23′ st Martella); Koutsoupias (30′ st Furlan), Proietti, Palumbo (Cap.); Partipilo (33′ st Peralta); Donnarumma (23′ st Mazzocchi), Pettinari. A disp.: Vitali, Capone, Rovaglia, Paghera, Defendi, S. Diakité, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Lecce (4-3-3): Bleve; Gendrey (21′ st Calabresi), Lucioni (Cap.), Dermaku, Gallo; Blin (21′ st Helgason), Hjulmand, Gargiulo (21′ st Bjorkengren); Strefezza (37′ st Ragusa), Coda, Di Mariano (42′ st Faragò). A disp.: Plizzari, Dima, Tuia, Listkowski, Barreca, Majer, Rodriguez. All.: Marco Baroni

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

Assistenti: Marco Scatragli (Arezzo), Nicolò Cipriani (Empoli)

IV Ufficiale: Federico Longo (Paola)

V.A.R.: Giacomo Camplone (Pescara), A.V.A.R.: Filippo Bercigli

Marcatori: 4′ pt Coda (L.), 20′ pt Strefezza (L.), 44′ pt Bogdan (T.), 33′ st Di Mariano (L.), 41′ st Ragusa (L.)

Ammoniti: Lucioni, Strefezza e Gendrey (L.), Celli, Sørensen e Partipilo (T.)

Recuperi: 0/5

Spettatori: 3.827 (di cui 420 ospiti)