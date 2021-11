Serie B, Ternana-Crotone 1-0

Succede di tutto: tre legni dei pitagorici, Proietti espulso dopo 40′, decide una magia di Falletti

(DMN) Terni – importante vittoria interna per la Ternana di Cristiano Lucarelli che supera di misura il sempre più inguaiato Crotone di Pasquale Marino. Al Liberati succede di tutto: Falletti sblocca la gara con un siluro dai 30 metro, Proietti viene espulso dopo 40′ per somma di ammonizioni, i pitagorici colpiscono un palo e due traverse ma alla fine la Ternana la spunta e si porta a quota 21 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 4 dicembre, alle ore 14, le fere saranno impegnare allo ‘Stirpe’ contro il Frosinone.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Capuano, Martella (35′ st Boben); Proietti (Cap., 42′ pt Agazzi), Koutsoupias; Partipilo (35′ st Mazzocchi), Falletti (14′ st Salzano), Capone (1′ st Celli); Donnarumma. A disp.: Krapikas, Kontek, Furlan, Paghera, Ghiringhelli, Peralta, Pettinari. All.: Cristiano Lucarelli

Crotone (4-3-3): Festa; Nedelcearu (21′ st Oddei), Canestrelli, Paz, Molina (Cap.); Estevez, Vulic (42′ st Donsah), Zanellato (32′ st Kargbo); Giannotti (21′ st Schirò), Mulattieri, Maric (42′ st Borello). A disp.: Saro, Pasqua, Cuomo, Visentin, Mondonico, Sala, Rojas. All.: Pasquale Marino

Arbitro: Marco Serra (Torino)

Assistenti: Marco Trinchieri (Milano), Pasquale Capaldo (Napoli)

IV Ufficiale: Marco Emmanuele (Pisa)

VAR: Alessandro Prontera di Bologna (Avar Michele Grossi di Frosinone)

Marcatori: 11′ pt Falletti (T.)

Ammoniti: Proietti (T.), Molina e Vulic (C.)

Espulsi: Proietti (T.)

Recuperi: 1/4

Spettatori: 2.077 (di cui 25 ospiti)