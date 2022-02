Serie B, Ternana-Cremonese 1-2

Al 94′ annullato il pari di Partipilo

(DMN) Terni – termina 1-2 per i grigiorossi la sfida del Libero Liberati tra la Ternana di Cristiano Lucarelli e la Cremonese di Fabio Pecchia. Accade tutto nella ripresa: vantaggio degli ospiti con un grande gol di Baez, pari immediato delle fere con Mazzocchi e nuovo sorpasso lombardo con un tiro da lontano di Gaetano. Al 94′ l’arbitro, con il supporto del Var, ha annullato la rete del 2-2 messa a segno da Partipilo per una posizione di fuorigioco del numero 21 rossoverde. Martedì 1 marzo, alle ore 18.30, la Ternana sarà ancora al Liberati per ospitare il Pordenone.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Sørensen, Bogdan, Celli (26′ st Martella); Paghera (36′ st Peralta), Proietti (36′ st Koutsoupias), Salzano; Partipilo, Pettinari (1′ st Capone), Furlan (15′ st Mazzocchi). A disp.: Krapikas, Rovaglia, Capuano, Boben, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Meroni, Valeri (1′ st Crescenzi); Castagnetti, Fagioli (21′ st Rafia); Gondo (14′ st Zanimacchia), Gaetano, Baez; Ciofani (Cap., 21′ st Di Carmine). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Bartolomei, Politic, Okoli. All.: Fabio Pecchia

Arbitro: Antonio Giua (Olbia)

Assistenti: Michele Lombardi (Brescia), Claudio Gualtieri (Asti)

IV Uomo: Claudio Petrella (Viterbo)

VAR: Giaomo Camplone di Pescara (AVAR Edoardo Respollini di Livorno)

Marcatori: 14′ st Baez (C.), 17′ st Mazzocchi (T.), 35′ st Gaetano (C.)

Ammoniti: Partipilo e Salzano (T.), Castagnetti, Fagioli e Baez (C.)

Recuperi: 0/4

Note: Gara iniziata con 5 minuti di ritardo in segno di solidarietà verso il popolo ucraino.