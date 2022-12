Serie B, Ternana-Como 3-0

Battuta d’arresto

(DMN) Terni – la Ternana esce sconfitta dal Liberati con un sonoro 0-3 inflitto dal Como, fino ad oggi pomeriggio, penultimo in classifica. Nel prossimo turno i rossoverdi giocheranno a Frosinone per chiudere il girone d’andata.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi (K), Sørensen, Mantovani, Corrado (42′ st Celli); Coulibaly (42′ st Cassata), Di Tacchio (1′ st Proietti), Palumbo (24′ st Agazzi); Falletti; Partipilo (24′ st Pettinari), Favilli. A disp.: Krapikas, Ghiringhelli, Bogdan, Diakité, Paghera, Moro, Rovaglia. All.: Aurelio Andreazzoli

Como (3-4-1-2): Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Faragò (13′ st Da Riva), Bellemo (K), Arrigoni, Ioannou (35′ st Cagnano); Blanco (13′ st Mancuso); Gabrielloni (22′ st Ambrosino), Cutrone (13′ st Parigini). A disp.: Bolchini, Vigorito, Celeghin, Ba, Delli Carri, Tremolada. All.: Moreno Longo

Arbitro: Daniele Rutella di Enna

Assistenti: Mauro Galetto (Rovigo), Mario Vigile (Cosenza)

IV Ufficiale: Niccolo’ Baroni di Firenze

VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo (AVAR Manuel Volpi di Arezzo)

Marcatori: 16′ pt Cutrone (C.), 31′ st Ambrosino (C.), 47′ st Mancuso (C.)

Ammoniti: Favilli, Di Tacchio e Defendi (T.), Binks e Gabrielloni (C.)

Recuperi: 2/6

Spettatori: 4.105 (di cui 189 ospiti e 1.723 abbonati)