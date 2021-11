Serie B, Ternana-Cittadella 1-1

Partipilo firma il pari

(DMN) Terni – Ternana e Cittadella si dividono la posta in palio. Al ‘Liberati’ termina 1-1 la sfida tra le Fere di Cristiano Lucarelli ed i veneti guidati da Edoardo Gorini. In rete Vita e Partipilo. Nel prossimo turno, in programma venerdì 26 novembre, alle ore 20.30 la squadra rossoverde sarà impegnata in Salento contro il Lecce.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (11′ st Defendi, 37′ st Diakité S.), Sørensen, Boben, Martella; Proietti, Palumbo, Partipilo, Falletti, Furlan (cap., 11′ st Capone); A. Donnarumma (19′ st Pettinari). A disp.: Krapikas, Celli, Kontek, Mazzocchi, Paghera, Peralta, Agazzi, Koutsoupias. All.: Cristiano Lucarelli

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Adorni (cap.), D. Donnarumma; Vita (32′ st Mazzocco), Pavan, Branca (38′ st Beretta); Antonucci (32′ D’Urso); Tavernelli (16′ st Cuppone), Baldini. A disp.: Maniero, Frare, Ciriello, Icardi, Mastrantonio, Danzi, Cassandro. All.: Edoardo Gorini

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)

Assistenti: Robert Avalos (Legnano), Marco D’Ascanio (Ancona)

IV Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)

VAR: Valerio Marini (AVAR Vito Mastrodonato)

Marcatori: 23′ pt Vita (C.), 24′ st Partipilo (T.)

Ammoniti: Sørensen, Boben e Partipilo (T.), Adorni (C.)

Spettatori: 3.350 (di cui 50 ospiti), incasso: 43.519,00

Recuperi: 1/4

Note: l’arbitro designato, il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, causa influenza ha dovuto rinunciare; al suo posto ha diretto Marco Piccinini di Forlì.