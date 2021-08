Serie B, Ternana-Brescia 0-2

Il campionato delle fere inizia con una sconfitta al Liberati

inizia con una sconfitta, contro il Brescia di Filippo Inzaghi, il campionato di Serie B 2021-2022 della Ternana di Cristiano Lucarelli.

Lucarelli punta sul collaudato 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Defendi, Boben, Kontek e Salzano in difesa, Proietti e Agazzi in mediana con Peralta, Falletti e Furlan alle spalle di Donnarumma.

Filippo Inzaghi sceglie invece il 4-3-2-1 con Joronen tra i pali Mateju, Cistana, Mangraviti, e Pajac sulla linea dei difensori, Jagiello, Van de Looi e Bertagnoli a centrocampo con Tramoni, e Léri a sostegno di Bajic.

Prima fase di gioco con tante emozioni da entrambe le parti ma al 29′ è Bajic su calcio di rigore a portare in vantaggio le rondinelle di Inzaghi. Dieci minuti più tardi è ancora l’attaccante in maglia numero undici a sigillare il 2-0 con un sinistro sotto la traversa dopo un passaggio perfetto di Tramoni. Nel corso della ripresa Lucarelli passa al 4-3-1-2 con Pettinari al fianco di Donnarumma ma non riesce la rimonta.