Serie B, Ternana-Brescia 0-0

Nessuno spicca il volo

(DMN) Terni – secondo zero a zero casalingo consecutivo per la Ternana di Cristiano Lucarelli che al Liberati non ritrova la vittoria che manca da quattro turni.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Mantovani, Sørensen, Martella (12′ st Agazzi); Cassata (22′ st Proietti), Di Tacchio (12′ st Celli), Palumbo (K); Partipilo (27′ st Moro), Falletti; Favilli (27′ st Donnarumma). A disp.: Vitali, Capanni, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Pettinari. All.: Cristiano Lucarelli

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Mangraviti, Adorni, Huard; Bisoli (K, 18′ st Benali), Van de Looi, Ndoj; Olzer (27′ st Labojko); Moreo, Aye (27′ st Bianchi). A disp.: Sonzogni, Galazzi, Garofalo, Nuamah, Papetti. All.: Josep Clotet

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

Assistenti: Salvatore Affatato (Domodossola), Claudio Barone (Roma 1)

IV Ufficiale: Davide Di Marco (Ciampino)

VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano (AVAR Gamal Mokhtar di Lecco)

Ammoniti: Adorni, Huard, Bisoli e Benali (B.); Cassata e Partipilo (T.)

Recuperi: 1/4

Spettatori: 5.662 (di cui 257 ospiti e 1.723 abbonati)

Note: Ternana in campo con il lutto al braccio per ricordare Omero Andreani, storico calciatore, allenatore e dirigente rossoverde.