Serie B, Ternana-Benevento 0-2

Doppietta di Lapadula

(DMN) Terni – il Benevento di Fabio Caserta, grazie ad una doppietta di Gianluca Lapadula, espugna il Libero Liberati nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie Be si porta, in attesa degli altri risultati, al secondo posto in classifica. Si interrompe la striscia positiva della squadra di Cristiano Lucarelli che resta a 22 punti. Nel prossimo turno i rossoverdi saranno impegnati nella trasferta di Perugia (domenica 19 ore 14) ed in settimana giocheranno in Coppa Italia contro il Venezia (martedì ore 14).

Ternana (4-4-2): Iannarilli; S. Diakité (28′ st Defendi), Sørensen (12′ st Falletti), Capuano, Martella (12′ st Celli); Partipilo (36′ pt Peralta), Proietti (Cap.), Koutsoupias, Capone (12′ st Boben); Pettinari, Donnarumma. A disp.: Krapikas, Kontek, Furlan, Mazzocchi, Ghiringhelli, Salzano, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani (32′ st Calò), Acampora (36′ st Di Serio); Insigne (22′ st Brignola), Lapadula, Improta (Cap., 36′ st Vokic). A disp.: Manfredini, Tartaro, Basit, Glick, Moncini, Sau, Talia, Pastina. All.: Fabio Caserta

Arbitro: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Assistenti: Luigi Lanotte (Barletta), Gabriele Nuzzi (Valdarno)

IV Ufficiale: Daniele Perenzoni (Rovereto)

V.A.R.: Fabio Maresca di Napoli (Avar Valerio Colarossi)

Marcatori: 24′ pt Lapadula (B.), 42′ pt Lapadula (B., rig.)

Ammoniti: Viviani e Ionita (B.); Sørensen (T.)

Recuperi: 2/5

Spettatori: 1.900 (di cui 123 ospiti)