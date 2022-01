Serie B, Ternana-Ascoli 2-4

Pioggia di gol al Liberati

(DMN) Terni – inizia male il 2022 della Ternana. La squadra di Lucarelli, nella prima del nuovo anno al ‘Liberati’, ha rimediato una dura sconfitta dall’Ascoli di Sottil. La formazione bianconera ha chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti grazie a due splendidi gol di Maistro ed un rigore di Caligara concesso per un fallo di Defendi su Bidaoui. Nella ripresa Falletti ha riacceso le speranze rossoverdi ma Baschirotto ha realizzato il poker marchigiano alla mezz’ora. In pieno recupero è arrivato il definito 2-4 di Peralta. Nel prossimo turno, in programma sabato 22 gennaio, le fere apriranno il girone di ritorno in casa del Brescia.