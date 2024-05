Serie B, Südtirol-Ternana 4-3

(DMN) Bolzano – pesante sconfitta per la Ternana di Roberto Breda. In una partita dalle mille emozioni, tra sorpassi e controsorpassi, le fere perdono 4-3 contro la bestia nera Südtirol (zero vittorie in sei scontri ufficiali) e complicano la propria marcia verso la salvezza. I rossoverdi si giocheranno tutto contro Catanzaro e Feralpisalò, negli ultimi due turni di campionato.

Südtirol (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni (39′ st Merkaj), Kurtic, Davi (39′ st Rover); Tait (Cap., 14′ st El Kaouakibi), Casiraghi; Odogwu. A disp.: Drago, Kofler, Vinetot, Cagnano, Peeters, Lonardi, Ciervo, Mallamo, Rauti. All.: Federico Valente

Ternana (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi (42′ st Carboni); Casasola (Cap.), Luperini (42′ st Dionisi), Amatucci (42′ st Viviani), De Boer (9′ st Favasuli), Distefano; Pereiro, Raimondo (16′ st Sørensen). A disp.: Franchi, Novelli, Bonugli, Zoia, Faticanti, Łabojko, Ferrara. All.: Roberto Breda

Arbitro: Marco Monaldi (sez. Macerata)

Assistenti: Christian Rossi (sez. La Spezia), Vittorio Di Gioia (sez. Nola)

IV Ufficiale: Aleksandar Djurdjevic (sez. Trieste)

VAR: Gianpiero Miele (sez. Nola), AVAR: Giacomo Paganessi (sez. Bergamo)

Marcatori: 9′ pt Odogwu (S.), 23′ pt Pereiro (T.), 33′ pt Luperini (T.), 6′ st Casiraghi (S.), 22′ st Luperini (T.), 29′ st Casiraghi (S., rig.), 40′ st El Kaouakibi (S.)