Serie B, Südtirol-Perugia 2-1

Bisoli ancora bestia nera

(DMN) Bolzano – come nella gara di andata, il Südtirol dell’ex Pierpaolo Bisoli, batte il Perugia per 2-1. Ai Grifoni, che perdono ancora giocatori in vista della prossima gara causa squalifica, non basta la quinta rete stagionale di Thiago Casasola.

SUDTIROL: 1 Poluzzi, 3 Celli (14′ st 8 Lunetta), 4 Curto, 9 Mazzocchi (8′ st 14 Cissè), 16 Belardinelli (1′ st 6 Fiordilino), 18 Rover (37′ st 7 Siega), 19 Zaro, 21 Tait, 26 De Col, 55 Masiello, 90 Odogwu (37′ st 32 Larrivery). A disp: 25 Minelli (GK), 2 Berra, 5 Vinetot, 10 Carretta, 23 Pompetti, 45 Giorgini, 88 Schiavone. All.: Pierpaolo Bisoli

PERUGIA: 1 Gori, 4 Iannoni (15′ st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (23′ st 82 Capezzi), 18 Di Carmine, 21 Curado, 23 Lisi, 18 Casasola, 25 Santoro (34′ st 10 Matos), 28 Kouan (23′ st 13 Luperini), 90 Struna (15′ st 2 Rosi), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 7 Vulic, 49 Baldi, 78 Seghetti. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Daniele Paterna della sezione di Teramo (Marco Ceccona di Lovere e Claudio Gualtieri di Asti) IV° ufficiale: Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto VAR : Valerio Marini di Roma 1 AVAR : Luca Zufferli di Udine.

RETI: 26′ pt Mazzocchi, 45′ pt (rig.) Casasola, 29′ st Curto

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 4389 spettatori di cui 196 ospiti. Espulso al 48′ st Rosi per doppia ammonizione. Ammoniti Iannoni, Rosi, Curado, Cissè