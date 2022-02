Serie B, SPAL-Ternana 5-1

Brutta sconfitta

(DMN) Ferrara – Brutta sconfitta per la Ternana di Cristiano Lucarelli che cade malamente contro la SPAL di Roberto Venturato. Per i ferraresi in gol Federico Melchiorri, Mancosu su rigore, Da Riva r una doppietta di Luca Vido. Per la Ternana il gol della bandiera porta la firma di Antony Partipilo. I rossoverdi restano al tredicesimo posto con 31 punti e sabato 26 febbraio alle 14 ospiteranno la Cremonese al Libero Liberati.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Vicari (Cap.), Capradossi, Celia (21′ st Meccariello); Zanellato (21′ st Mora, 45′ st D’Orazio), Esposito, Crociata; Mancosu (21′ st Da Riva); Vido, Melchiorri (31′ st Colombo). A disp.: Pomini, Thiam, Zuculini, Almici, Peda, Heidenreich. All.: Roberto Venturato

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Capuano (10′ st Defendi), Martella; Koutsoupias (10′ st Partipilo), Proietti (31′ st Furlan), Palumbo (Cap.); Capone (31′ st Peralta); Mazzocchi, Pettinari (21′ st Paghera). A disp.: Krapikas, Rovaglia, Ghiringhelli, Bogdan, Salzano, Boben, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo

Assistenti: Oreste Muto (Torre Annunziata), Andrea Zingarelli (Siena)

IV Ufficiale: Enrico Maggio (Lodi)

VAR: Luca Banti di Livorno (AVAR Giovanni Baccini di Conegliano)

Marcatori: 15′ pt Melchiorri (S.), 36′ pt Mancosu (S., rig.), 17′ st Vido (S.), 30′ st Partipilo (T.), 37′ st Da Riva (S.), 47′ st Vido (S.)

Ammoniti: Celia e Mancosu (S.); Palumbo, Koutsoupias, Proietti, Diakité (T.)

Espulsi: Diakité (T.) per somma di ammonizioni

Recuperi: 1/4