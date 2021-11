Serie B, SPAL-Perugia 1-2

De Luca e Chichizola perfetti dal dischetto

(DMN) Ferrara – Bella vittoria del Perugia di Massimiliano Alvini che si è imposto 2-1 sul campo della SPAL di Pep Clotet – finora imbattuta in casa – conquistando il dodicesimo punto in trasferta conquistando il dodicesimo punto in trasferta. Sabato il Perugia sarà impegnato a Como.

La partita

Massimiliano Alvini manda in campo i grifoni con il 3-4-1-2 con Chichizola in porta, Rosi, Angella e Curado in difesa, Falzerano, Segre, Burrai e Lisi a centrocampo con Santoro alle spalle di Murano e Matos.

Clotet punta sul 4-3-1-2 con Seculin tra i pali, Peda, Vicari, Capradossi, e Tripaldelli in difesa, Crociata, Esposito e Mora a centrocampo con Mancosu alle spalle della coppia Colombo – Melchiorri.

Primo tempo

1′ Inizia la partita. Maglia a strisce biancazzurre per la formazione di Ferrara con pantaloncini e calzettoni bianchi, completo rosso per il Perugia. Primo palline alla SPAL.

3′ tiro cross di Crociata che si stampa sul palo

11′ Melchiorri spara alto da buona posizioneù

12′ ancora Melchiorri che spreca di testa da due passi

17′ tiro ravvicinato di Murano, Seculin para in angolo

18′ calcio d’angolo di Burrai, colpo di testa di Curado: 0-1

25′ ancora un calcio d’angolo magistrale di Burrai: colpo di testa di Murano, la palla colpisce la parte alta della traversa

26′ pareggia la SPAL con un colpo di testa di Mancosu su calcio di punizione morbido di Mora: 1-1

28′ ammonito Falzerano

36′ tiro di Colombo, fuori

38′ Dubbio fallo di Rosi su Melchiorri: rigore per la SPAL

39′ Chichizola para il rigore a Mancosu

42′ grande discesa di Falzerano sulla destra, la palla attraversa l’area piccola ed arriva a Segre che da due passi non riesce a depositarla nella porta sguarnita

45′ assegnato 1′ di recupero

45’+1 cross di Rosi, colpo di testa di Aantoro da due passi, alto

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa senza sostituzioni. Palla al Perugia

47′ annullata una rete alla SPAL per fuorigioco.

51’Fuorigioco confermato dopo un controllo VAR di circa 4 minuti.

53′ tiro di Colombo, fuori

64′ nel Perugia entrano De Luca e Kouan per Murano e Santoro

67′ ammonito Rosi

68′ nella SPAL entrano Piscopo e Da Riva per Melchiorri e Crociata

70′ Lisi lascia il campo a Ferrarini

72′ diagonale insidioso di De Luca, fuori di un soffio

73′ ammonito Curado. Ammonito anche Mancosu

74′ giallo per Tripaldelli

75′ colpo di testa di Kouan da due passi, alto

75′ Nella SPAL esce Peda ed entra Celia

80′ ammonito Coccolo

84′ fallo su Rosi: rigore per il Perugia

86′ De Luca trasforma dal dischetto: 1-2

87′ nel Perugia entrano Sgarbi e Vanbaleghem per Angella e Matos

89′ tiro di Vanbaleghem, a lato

90′ assegnati 5′ di recupero

90’+5 finisce la partita

SPAL: 80 Seculin, 3 Tripaldelli, 5 Esposito, 7 Crociata (68′ 40 Da Riva) , 8 Mancosu, 9 Colombo, 11 Melchiorri (68′ 98 Piscopo), 19 Mora,23 Vicari, 29 Peda (75′ 91 Celia) , 33 Coccolo



A disposizione:1 Pomini, 22 Thiam, 4 Ayoub, 14 Zuccolini, 20Ellertsson,25 Spaltro, 87 Heidenreich, 95 Nador, 97 D’orazio



Allenatore: Sig. Josep Clotet



PERUGIA: 22 Chichizola, 2 Rosi, 5 Angella (87′ 39 Sgarbi) , 6 Segre, 8 Burrai, 10 Matos (87′ 19 Vanbaleghem) , 11 Murano (64′ 9 De Luca), 21 Curado, 23 Falzerano, 25 Santoro (64′ 28 Kouan) , 44 Lisi (70′ 30 Ferrarini)

A disposizione:1 Fulignati, 3 Righetti, 4 Gyabuaa, 14 Murgia, 18 Ghion, 20 Bianchimano, 32 Zanandrea

Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini

Arbitro: Sig. Luca Zufferli della sezione di Udine

Assistenti: Sig.ri Niccolò Pagliardini di Arezzo e Marco D’Ascanio di Ancona



IV Ufficiale: Sig. Mattia Caldera della sezione di Como



Var : Sig. Federico Dionisi di L’Aquila



AVAR Sig. Emanuele Prenna di Molfetta

Marcatori: 18′ Curado, 26′ Mancosu, 86′ De Luca (R)



Ammoniti: Falzerano, Rosi, Curado, Mancosu, Tripaldelli, Coccolo, Colombo



Espulsi:

Recupero: 1′ pt, 5 ‘ st