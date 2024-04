Serie B, Sampdoria-Ternana 4-1

Non basta Pereiro

(DMN) Genova – pesante sconfitta per la Ternana di Roberto Breda. Al Ferraris le fere escono sconfitte dalla Sampdoria di Pirlo, al quarto successo consecutivo , per 4-1. Per i blucerchiati una tripletta di De Luca ed un gol di Stojanovic. Per le fere non basta il momentaneo pareggio firmato Pereiro.

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru (Cap., 39′ st Piccini); Depaoli (31′ st Stojanovic), Darboe (31′ st Alvarez), Yepes, Kasami, Barreca; Verre (19′ st Borini); De Luca. A disp.: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Pedrola, Lotjonen, Giordano, Ntanda. All.: Andrea Pirlo

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sørensen, Capuano (Cap.), Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtiä (21′ pt De Boer), Carboni (39′ st Distefano); Pereiro, Raimondo (31′ st Favilli). A disp.: Vitali, Franchi, Zoia, Boloca, Faticanti, Łabojko, Favasuli, Dionisi, Mărginean. All.: Roberto Breda

Arbitro: Alessandro Prontera (sez. Bologna)

Assistenti: Damiano Margani (sez. Latina), Davide Arace(sez. Lugo di Romagna)

IV Ufficiale: Abdoulayé Diop (sez. Treviglio)

VAR: Gianpiero Miele (sez. Nola), AVAR: Daniele Chiffi (sez. Padova)

Marcatori: 36′ pt De Luca (S., rig.), 20′ st Pereiro (T.), 38′ st Stojanovic (S.), 40′ st De Luca (S.), 48′ st De Luca (S.)