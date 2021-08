Seconda sconfitta consecutiva, le fere restano a zero punti

(DMN) Reggio Calabria – al Granillo di Reggio Calabria, contro la Reggina di Alfredo Aglietti, la Ternana di Cristiano Lucarelli rimedia la seconda sconfitta consecutiva in due gare giocate in Serie B.

Lucarelli conferma nove undicesimi della squadra titolare della prima giornata di campionato con Iannarilli in porta, Ghiringhelli, Sørensen, Boben e Salzano in difesa, Agazzi e Proietti in mezzo con Peralta, Falletti e Furlan alle spalle di Donnarumma.

Al 25′ la Ternana rimane in dieci uomini per un doppio giallo rimediato da Agazzi ma sul finire della prima frazione i rossoverdi passano in vantaggio con una rete di Falletti su passaggio perfetto di Donnarumma.

Ad inizio ripresa gli amaranto pareggiano i conti con un colpo di testa di Menez. Lo stesso numero 7, al 59′ pareggia anche il numero degli uomini in campo rimediando un secondo cartellino giallo. Al 63′ Galabinov colpisce la traversa con un colpo di testa, nella stessa azione Iannarilli travolge Rivas ed è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Galabinov fa 2-1. Al 69′ Rivas è lesto a scaraventare in rete una respinta corta di Iannarilli firmando il 3-1. Al 79′, Mazzocchi, con una splendida rovesciata su cross di Defendi, ha realizzato la rete del 3-2. Al 94′ la Ternana rimane in nove uomini per un cartellino rosso rimediato da Proietti per una manata all’ex Adriano Montalto. Al 96′ Pettinari si divora la rete del pari e la gara termina con la vittoria amaranto.