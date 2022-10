Serie B, Reggina-Perugia 2-3

Il Perugia è vivo

(DMN) Reggio Calabria – dopo quattro sconfitte consecutive il Perugia torna a conquistare i tre punti. Con il ritorno in panchina di Fabrizio Castori i Grifoni cambiano marcia e trovano risposte importanti dagli interpreti in campo. Un Gori praticamente perfetto e Melchiorri, con una doppietta preziosa, pongono il sigillo sulla vittoria firmata anche da un gran gol del giovane Di Serio. Il Perugia è vivo e lotterà fino alla fine del campionato per mantenere la categoria.

REGGINA: 22 Colombi, 3 Cionek, 7 Menez, 14 Fabbian, 17 Di Chiara (30′ st 8 Crisetig), 20 Hernani (11′ st 9 Gori), 21 Ricci (11′ st 11 Cicerelli), 27 Pierozzi, 28 Gagliolo, 37 Majer, 99 Rivas (36′ st 31 Canotto). A disp: 1 Ravaglia (GK), 22 Aglietti (GK), 6 Loiacono, 10 Obi, 13 Bouah, 23 Camporese, 94 Liotti, 98 Giraudo. All.: Filippo Inzaghi

PERUGIA: 1 Gori, 4 Iannoni (42′ st 28 Kouan), 9 Melchiorri (25′ st 20 Di Serio), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 17 Paz, 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro, 41 Strizzolo (12′ st 13 Luperini), 97 Sgarbi. A dip: 22 Moro (GK), 3 Righetti, 6 Vulikic, 7 Vulic, 11 Olivieri, 18 Di Carmine, 23 Lisi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia (Davide Moro di Schio e Thomas Miniutti di Maniago) IV ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli VAR (on site): Federico Dionisi di L’Aquila AVAR (on site): Salvatore Affatato di Vco

RETI: 19′ pt e 15′ st (rig.) Melchiorri (P), 28′ st Di Serio (P), 35′ st Gori (R), 42′ st Fabbian (R)

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 8974 spettatori di cui 4130 abbonati, 52 ospiti. Espulso al 11′ st Santoro per doppia ammonizione. Ammoniti Majer, Paz, Santoro, Cionek, Casasola