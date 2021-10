Serie B, Pordenone-Ternana 1-3

In rete Donnarumma e Falletti

(DMN) Lignano Sabbiadoro – importante vittoria esterna per la Ternana di Cristiano Lucarelli che al “Teghil” si è imposta per 3-1 sul Pordenone di Massimo Rastelli, fanalino di coda del torneo cadetto. La squadra rossoverde ipoteca la vittoria, in tre minuti, nel primo tempo, con le reti di Donnarumma (10′) e Cesar Falletti (13′). Nella ripresa Falasco e ancora Falletti sigillato il risultato sul 3-1 a favore delle fere che raggiungono quota 10 punto in graduatoria. Nel prossimo turno, in programma sabato 23 ottobre, alle 14, Defendi e compagni ospiteranno al Liberati il LR Vicenza dello spoletino ed ex rossoverde Giacomelli.

Pordenone (3-5-2): Perisan; Barison (33′ st Stefani), Camporese (Cap.), Sabbione (31′ st Falasco); El Kaouakibi, Zammarini (23′ st Petriccione), Pasa (23′ st Mensah), Pinato, Kupisz; Cambiaghi, Pellegrini (1′ st Tsadjout). A disp.: Bindi, Magnino, Valietti, Butic, Chrzanowski, Sylla, Perri. All.: Massimo Rastelli

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Sørensen, Capuano, Martella (33′ st Celli); Proietti (8′ st Agazzi), Palumbo; Partipilo (23′ st Paghera), Falletti (33′ st Pettinari), Furlan; Donnarumma (23′ st Capone). A disp.: Krapikas, Kontek, Mazzocchi, Ghiringhelli, Peralta, Boben, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Minelli (Varese)

Assistenti: Francesca Di Monte (Chieti), Daniele Cipriani (Empoli)

IV Ufficiale: Kevin Bonacina (Bergamo)

VAR: Davide Ghersini (Genova), Avar Christian Rossi (La Spezia)

Marcatori: 10′ pt Donnarumma (T.), 13′ pt, 24′ st Falletti (T.), 33′ st Falasco (P.)

Ammoniti: Pasa, Sabbione e Barison (P.); Proietti e Partipilo (T.)

Recuperi: 1/3