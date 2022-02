Serie B, Pisa-Ternana 0-0

Buon punto all’Arena Garibaldi

(DMN) Pisa – la Ternana di Cristiano Lucarelli conquista un buon punto all’Arena Garibaldi contro il quotato Pisa di D’angelo. Tante occasioni da entrambe le parti ma le due compagini non sono riuscite a depositare la palla in rete. I nerazzurri hanno anche fallito un calcio di rigore con Torregrossa. Le fere occupano il dodicesimo posto in graduatoria con 28 punnti. Martedì 15 febbraio, alle 18.30, i rossoverdi torneranno in campo al ‘Liberati’ per ospitare il Monza di Stroppa.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Caracciolo (Cap.), Leverbe, Beruatto (28′ st Berra); Tourè (17′ st Mastinu), Nagy, Marin (24′ st Benali); Sibilli (24′ st Lucca); Torregrossa, Puscas. A disp.: Livieri, Hermannsson, Siega, Cohen, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis. All.: Luca D’Angelo

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 30′ st Proietti), Sørensen, Capuano, Ghiringhelli (25′ st Martella); Paghera (11′ st S. Diakité), Agazzi, Palumbo; Partipilo, Mazzocchi (25′ st Donnarumma); Pettinari (30′ st Bogdan). A disp.: Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Peralta, Boben, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Davide Ghersini (Genova)

Assistenti: Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo), Pietro Dei Giudici (Latina)

IV Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)

VAR: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Ammoniti: Sørensen, Paghera, Palumbo, Ghiringhelli (T.)

Recuperi: 0/5

Note: Al 6′ st Torregrossa (P.) sbaglia un calcio di rigore