Serie B, Pisa-Perugia 2-1

Pisa rimonta di carattere, Perugia si butta via

(DMN) Pisa – con una rimonta di carattere e in inferiorità numerica, il Pisa di D’Angelo batte con merito il Perugia di Castori.

Nel primo tempo si mette tutto bene per i grifoni: l’espulsione di Hermannsson ed il rigore trasformato da Casasola sembravano aver messo la gara in discesa. Nella ripresa, come detto, la reazione dei pisani ha ribaltato il risultato a favore dei nerazzurri con un Perugia totalmente incapace di creare situazioni pericolose. Per la squadra di Castori il rammarico per aver gettato alle ortiche una gara che poteva essere conquistata con un po’ di mente lucida. Mercoledì al Curi arriva il Como.

PISA: 1 Andrade, 6 Hermannsson 8 Marin, 9 Gliozzi (36′ st 26 Masucci), 15 Toure’, 16 Nagy (36′ st 30 De Vitis), 19 Esteves (25′ st 17 Sibilli), 20 Beruatto, 32 Moreo (42′ pt 4 Caracciolo), 80 Morutan (25′ st 33 Calabresi), 93 Barba. A disp: 22 Liveri (GK), 10 Torregrossa, 18 Mastinu, 21 Zuelli, 25 Gargiulo, 27 Tramoni, 77 Tramoni. All.: Luca D’Angelo

PERUGIA: 1 Gori, 13 Luperini, 15 Dell’Orco (14′ pt 21 Curado), 16 Bartolomei (12′ st 10 Matos), 17 Paz, 18 Di Carmine, 24 Casasola, 25 Santoro (39′ st 6 Vulikic), 28 Kouan (12′ st 82 Capezzi), 90 Struna (39′ st 4 Iannoni), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 7 Vulic, 19 Onishchenko, 21 Curado, 49 Baldi, 78 Seghetti, 92 Sulejmani. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina (Alessio Saccenti di Modena e Alex Cavallina di Parma) IV° ufficiale: Ettore Longo di Cuneo.

VAR: Davide Ghersini di Genoa AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.

RETI: 39′ pt (rig.) Casasola, 6′ st Morutan, 13′ st Marin