Serie B, Pescara-Perugia: i convocati di Sottil e Cosmi

In campo domani sera alle 21 allo stadio Adriatico. Arbitra Prontera di Bologna – video: la conferenza stampa di Serse Cosmi

(DMN) – Pescara-Perugia, gara valida per la 33^ giornata (14^ di ritorno) del campionato di Serie B, si giocherà domani, 9 luglio, alle ore 21 allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. Il Perugia, dopo la sconfitta interna subita per mano del Podenone, si presenta alla sfida in terra abruzzese al dodicesimo posto in classifica con 40 punti. I biancazzurri in settimana hanno cambiato guida tecnica, con Andrea Sottil che ha preso il posto dell’esonero Nicola Legrottaglie, occupano il tredicesimo posto in graduatoria con 39 punti.

Pescara– questi i calciatori a disposizione del nuovo tecnico Andrea Sottil: Fiorillo, Alastra, Farelli, Balzano, Elizalde, Del Grosso, Bettella, Zappa, Masciangelo, Drudi, Crecco, Memushaj, Bruno, Busellato, Kastanos, Palmiero, Clemenza, Borrelli, Galano, Maniero, Bocic, Pucciarelli, Mane, Diambo, Belloni.

Perugia – ecco i giocatori convocati da Serse Cosmi per la doppia trasferta di Pescara e Cosenza: Albertoni, Fulignati, Vicario, Angella, Benzar, Di Chiara, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Righetti, Carraro, Dragomir, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia, Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Arbitro – arbitrerá la sfida il Sig. Alessandro Prontera della sezione di Bologna Assistenti Manuel Robilotta della sezione di Sala Consilina e Pasquale Capaldo della sezione di Napoli. Quarto ufficiale Luca Massimi della sezione di Termoli. In questa stagione l’arbitro Alessandro Prontera ha diretto i biancorossi in occasione di Perugia-Juve Stabia del 14 settembre 2019 e Perugia-Livorno del 27 gennaio 2020.

Il video della conferenza stampa di Serse Cosmi é estratto dal sito internet ufficiale del Perugia Calcio