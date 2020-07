Serie B, Pescara-Perugia 2-2

Grifo all’inferno e ritorno, un punto d’oro ma… stretto

(DMN) Pescara- un avvio da incubo poi la reazione. É terminata in parità la sfida dello stadio Adriatico tra il nuovo Pescara di Andrea Sottil ed il Perugia di Serse Cosmi. Un due a due che premia il Perugia ma che allo stesso tempo sta stretto ai grifoni. Cosmi ha ritrovato Vicario tra i pali, Rajkovic, Rosi e Falasco in difesa, Mazzocchi, Dragomir, Carraro, Nicolussi Caviglia e Di Chiara a centrocampo con Melchiorri e Iemmello in avanti. Dopo un avvio da incubo, con i padroni di casa che hanno trovato il doppio vantaggio con Galano (12′) e Maniero (22′), Cosmi ha tolto dal campo un un’evanescente Dragomir per un più concreto Buonaiuto, passando di fatto al 3-4-3, ed il Perugia ha trovato la reazione. Prima Iemmello, poi Di Chiara, hanno portato i grifoni al pareggio sul finire della prima frazione. Nella ripresa il Perugia ha saputo tenere in mano il pallino del gioco, ha colpito qualche palo di troppo, ha rischiato anche qualcosa ma alla fine ha portato a casa un punto pesante. La prossima trasferta di Cosenza diventa importantissima per il futuro immediato del Perugia .

PESCARA: Fiorillo, Zappa, Bettella, Drudi, Balzano (82′ Bruno), Busellato, Palmiero (57′ Crecco), Memushaj (82′ Del Grosso), Galano, Maniero (63′ Borrelli), Pucciarelli (57′ Bocic). A disp.: Alastra, Farelli, Elizalde, Clemenza, Diambo, Belloni, Masciangelo. All. Sottil

PERUGIA: Vicario, Rosi, Rajkovic, Falasco, Mazzocchi (68′ Kouan), Dragomir (27′ Buonaiuto), Carraro, Nicolussi C., Di Chiara, Iemmello, Melchiorri . A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Falcinelli, Konate, Benzar, Capone, Righetti, Gyomber, Angella. All. Cosmi

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna (Robilotta – Capaldo)

RETI: 12′ Galano, 23′ Maniero, 43′ Iemmello, 45+1 Di Chiara

NOTE: ammonito Mazzocchi, Galano, Rajkovic, Bettella, Carraro, Buonaiuto