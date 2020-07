Serie B, Perugia-Trapani 1-2

Il Perugia si fa male da solo, il destino negli ultimi 90 minuti

(DMN) Perugia – incredibile ma vero. Il Perugia sfiora i tre punti e poi perde al 93′ rimandando il discorso salvezza nell’ultima gara della stagione. Perugia-Trapani, si sapeva, non era una gara facile ma il Perugia ha fatto di tutto per complicarsi la vita. Al Curi, nell’ultima gara casalinga della stagione, Oddo ha puntato sul 4-3-2-1 con Vicario in porta, Mazzocchi, Gyömber, Angella e Falasco in difesa, Carraro, Falzerano e Dragomir a centrocampo con Falcinelli e Capone alle spalle di Iemmello.

Il Trapani sembra già in avvio più determinato e al 23′ trova il vantaggio con un gran tiro di Grillo. Tre minuti più tardi é Falcinelli a trovare il pareggio ma chi si sarebbe aspettato una reazione dei grifoni é rimasto deluso.

Fino al 70′ il Perugia é stato in balia della squadra di Castori sembrata molto più organizzata e determinata. Nei minuti finali il Perugia ha sfiorato l’immeritata quanto importante vittoria con Kouan e Nicolussi poi, al 93′ la beffa atroce del definitivo sorpasso ospite.

Il Perugia si giocherà il proprio destino negli ultimi 90′ sul campo del Venezia.

PERUGIA: Vicario, Carraro, Mazzocchi (16′ st Rosi), Falcinelli (16′ st Buonaiuto), Iemmello (25′ st Melchiorri), Dragomir (1′ st Nicolussi Caviglia), Falzerano (25′ st Kouan), Falasco, Capone, Gyomber, Angella. A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Sgarbi, Konate, Righetti, Rajkovic, Melchiorri. All. Oddo

TRAPANI: Carnesecchi, Pagliarulo (30′ st Scaglia), Coulibaly (26′ st Piszczek), Buongiorno, Odjer (1′ st Taugourdeau), Kupisz, Colpani (1′ st Luperini), Pirrello, Pettinari (30′ st Evacuo), Dalmonte, Grillo. A disp.: Kastrati, Stancampiano, Ben David, Scognamillo, Aloi, Evacuo, Fornasier, Filì. All. Castori

ARBITRO: Federico Dionisi della sezione L’Aquila (Zingarelli – Raspollini)

RETI: 23′ pt Grillo, 26′ pt Falcinelli, 47′ st Luperini

NOTE: Ammoniti Gyomber, Odjer, Pagliarulo, Grillo, Mazzocchi, Kupisz, Rosi