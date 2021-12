Serie B, Perugia-Ternana 1-1

Un tempo a testa: Pettinari risponde a Kouan. Iannarilli para un rigore a De Luca

(DMN) Perugia –

La cronaca

È la partita dell’Umbria. La gara più sentita della stagione. Alvini schiera il 3-5-2 con Chichizola in porta, Sgarbi, Curado e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Segre, Kouan, Burrai e Lisi a centrocampo con De Luca e Matos in avanti.

Inedito 3-4-1-2 per Cristiano Lucarelli che schiera Iannarilli tra i pali, M. Diakitè, Sørensen e Capuano in difesa, Defendi, Agazzi, Proietti e Martella a centrocampo con Falletti alle spalle di Pettinari e Donnarumma.

Primo tempo

1′ maglia rossa, pantaloni bianchi e calzettoni rossi per i grifoni, maglia bianca con dettagli rossoverdi, pantaloni e calzettoni neri per le fere. Il primo giro di palla è per gli ospiti: inizia Perugia-Ternana.

9′ mischia in area rossoverde: nulla di fatto

12′ atterrato Matos: rigore. Ammonito Capuano

14′ Iannarilli para il calcio di rigore di De Luca

17′ ammonito Burrai per fallo su Falletti al limite dell’area

23′ cross di falzerano che scavalca Iannarilli, De Luca non riesce ad impattare la sfera a porta spalancata

29′ calcio d’angolo, incornata di Kouan e Perugia in vantaggio: 1-0

39′ ammonito Pettinari

42′ cross insidioso di Capuano, la palla sfila sul fondo

44′ contropiede velove della ternana concluso fuori da Diakite

45′ ripartenza di Kouan su palla persa da Proietti ma il passaggio per De Luca è lungo

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ ammonito Sorensen. Finisce il primo tempo

Secondo tempo

1’inizia la ripresa, nella Ternana in campo Partipilo e Palumbo per Agazzi e Capuano

2′ pareggio della Ternana con Pettinari che sorprende la retroguaradia del Perugia

5′ cross basso in area, Segre non centra la porta da pochi passi

7′ tiraccio di Palumbo, Chichizzola non trattiene e la palla finisce in angolo

12′ nella Ternana Ghiringhelli prende il posto dell’ex Martella

15′ traversone di Falzerano, De Luca non impatta la sfera a pochi centimetri dalla porta

22′ nel Perugia Ferrarini prende il posto di Burrai

26′ nella Ternana in campo l’ex Capone per Donnarumma

30′ contropiede sprecato dalla Ternana

31′ ammonito Sgarbi

35′ nel Perugia Santoro e Rosi per Kouan e Lisi

42′ nel Perugia in campo Murano e Vanbaleghem per Matos e Falzerano, nella Ternana Koutsoupias per Falletti

45′ assegnati 4′ di recupero

45+2′ la Ternana reclama un calcil di rigore per un presunto fallo di mano in area

45+4′ finisce in parità

PERUGIA: 22 Chichizola, 6 Segre, 8 Burrai (22’st 30 Ferrarini), 9 De Luca, 10 Matos (42’st 11 Murano), 15 Dell’Orco, 21 Curado, 23 Falzerano (42’st 19 Vanbaleghem), 28 Kouan (35’st 25 Santoro), 39 Sgarbi, 44 Lisi (35’st 2 Rosi)

A disposizione: 1 Fulignati, 3 Righetti, 4 Gyabuaa, 5 Angella, 13 Sounas, 14 Murgia, 32 Zanandrea

Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini

TERNANA: 1 Iannarilli, 8 Proietti, 15 Sørensen, 17 Falletti (42’st 80 Koutsoupias) , 19 Capuano (1’st 5 Palumbo), 25 Defendi, 29 M. Diakitè, 32 Pettinari, 34 Agazzi (1’st 21 Partipilo), 87 Martella (12’st 23 Ghiringhelli), 99 Donnarumma (26’st 11 Capione)

A disposizione: 22 Krapikas, 6 Kontek, 9 Mazzocchi, 24 Peralta, 28 Salzano, 35 Nesta, 42 Boben

Allenatore: Sig. Cristiano Lucarelli

Arbitro: Sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Sig.ri Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona

IV Ufficiale: Sig. Valerio Maranesi della sezione di Ciampino

Var : Sig. Ivano Pezzuto di Lecce

AVAR : Sig. Domenico Rocca di Catanzaro

Marcatori: 29′ Kouan, 2’st Pettinari

Ammoniti: Capuano, Burrai, Pettinari, Sorensen, Sgarbi

Esplusi:

Recupero: 2 ‘ pt, 4’st