Serie B, Perugia-SPAL 1-1

La beffa al 94′

(DMN) Perugia – termina con una beffa all’ultimo secondo di recupero la sfida della trentesima giornata di Serie B tra il Perugia di Massimiliano Alvini e la SPAL di Roberto Venturato.

Con i ferraresi in inferiorità numerica da 40′, i grifoni si sono portati in vantaggio al 17′ della ripresa con Kouan, dopo aver sprecato alcune occasioni per chiudere la gara, i biancorossi hanno subito il clamoroso pari al 94′ con una rete di Latte Lath.

PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella (1′ st 13 Beghetto), 8 Burrai, 9 De Luca, 10 Matos (41′ st 14 Murgia), 15 Dell’Orco (30′ pt 21 Curado), 23 Falzerano, 25 Santoro (30′ st 6 Segre), 28 Kouan, 30 Ferrarini (1′ st 11 Olivieri), 39 Sgarbi. A disp: 1 Fulignati (GK), 31 Megyeri (GK), 4 Gyabuaa, 16 Ghion, 18 D’Urso, 49 Baldi. All.: Massimiliano Alvini

SPAL: 54 Alfonso 6 Meccariello, 9 Colombo, 10 Zanellato, 17 Capradossi, 24 Dickmann, 28 Vido (1′ st 11 Melchiorri), 32 Pinato (34′ st 5 Esposito), 40 Da Riva (26′ st 29 Peda), 91 Celia, 97 D’Orazio (26′ st 99 Latte Lath). A disp: 22 Thiam (GK), 96 Abati (GK), 7 Crociata, 14 Zuculini, 16 Saiani, 19 Mora, 27 Almici, 87 Heidenreich. All.: Roberto Venturato

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo (Alberto Tegoni di Milano e Valerio Colarossi di Roma 2) IV Ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna VAR: Gianluca Aureliano di Bologna AVAR: Michele Lombardi di Brescia.

RETI: 17′ st Kouan, 49′ st Latte Lath

NOTE: serata mite. Presenti 3009 spettatori di cui 111 ospiti. Espulso al 40′ pt Colombo (S) per doppia ammonizione (fallo da tergo). Ammoniti Zanellato, Colombo, Curado, Celia, Capradossi, Burrai