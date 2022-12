Serie B, Perugia-SPAL 0-0

Il Perugia sbatte sulla traversa

(DMN) Perugia – non va oltre il secondo zero a zero consecutivo il Perugia di Fabrizio Castori che al Curi impatta contro la SPAL di De Rossi. Da segnalare il terzo rigore sbagliato su quattro concessi in questa stagione: la traversa ha infranto le speranze di Melchiorri.

PERUGIA: 1 Gori, 2 Rosi (36′ st 6 Vulikic), 9 Melchiorri (25′ st 41 Strizzolo), 11 Olivieri (41′ st 20 Di Serio), 16 Bartolomei, 17 Paz (41′ st 23 Lisi), 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan (36′ st 13 Luperini), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 4 Iannoni, 5 Angella, 7 Vulic, 33 Beghetto. All.: Fabrizio Castori

SPAL: 1 Alfonso, 3 Tripaldelli, 5 Esposito, 6 Meccariello, 8 Proia (1′ st 37 Maistro), 9 Moncini (16′ pt 19 La Mantia), 10 Zanellato (31′ st 16 Valzania), 11 Finotto (18′ st 99 Rabbi), 13 Varnieri, 27 Peda, 40 Tunjov (18′ st 2 Fiordaliso). A disp: 22 Thiam (GK), 4 Dalle Mura, 18 Arena, 20 Prati, 21 Celia, 23 Murgia, 32 Rauti. All.: Daniele De Rossi

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti (Luca Mondin di Treviso e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1) IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo AVAR: Lorenzo Maggioni di Lecco.

RETI:

NOTE: giornata nuvolosa e umida. Presenti 4762 spettatori (di cui 2764 abbonati e 225 ospiti). Al 17′ st Melchiorri su calcio di rigore colpisce la traversa. Ammoniti Varnier, Meccariello, De Rossi (all.)