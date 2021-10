Serie B, Perugia-Reggina 0-2

Biancorossi inconsistenti, gli amaranto vincono con merito

(DMN) Perugia – il Perugia di Massimiliano Alvini fa un passo indietro e perde al Curi contro la Reggina di Alfredo Aglietti. Le reti, entrambe nel primo tempo, di Galabinov e Bellomo spianano la strada al meritato successo amaranto.

la partita

Perugia in campo con il 3-4-1-2 con Chichizola in porta, Sgarbi, Angella e Zanandrea in difesa, Ferrarini, Segre, Ghion e Lisi a centrocampo con Kouan alle spalle di De Luca e Matos.

La Reggina in campo con il 4-4-2 con Turati in porta, Loiacono, Cionek, Stravropiulos e Di Chiara in difesa, Laribi, Bianchi, Crisetig e Bellomo a centrocampo con Rivas e Galabinov in avanti.

Primo tempo

1′ inizia la gara, Perugia in maglia rossa, pamtaloncini bianchi e calzettoni rossi, la Reggina in maglia e calzettoni bianchi e pantaloni amaranto

2′ tiro di Zanandrea dai 30 metri, fuori

5′ colpo di testa di Galabinov: 0-1

12′ titro di Matos dai 20 metri, fuori

15′ colpo di testa di Matos da pochi passi: alto

22′ tiro di Rivas tra le braccia di Chichizola

45′ Di Chiara entra in area, scarica su Bellomo che batte Chichizola: 0-2

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ termina la prima frazione

Secondo tempo

46′ Nella Reggina Cortinovis prende il posto di Rivas

56′ cross di Ferrarini, rovesciata di Segre di poco fuori

61′ Nel Perugia entrano Carretta, Falzerano e Brurrai per Matos, Lisi e Ghion

64′ Ricci prende il posto di Laribi

65′ Carretta è subito infortunato e lascia il posto a Murano

72′ nella Reggina entra Hetemaj per Bellomo

74′ nel Perugia c’è Murgia per Zanandrea

84′ nella Reggina in campo Montalto e Lakicevic per Loiacono e Galabinov

90′ asegnati 5′ di recupero

90 +3′ tiro di De Luca di poco fuori

90 +5′ termina la gara

PERUGIA: 22 Chichizola; 5 Angella, 6 Segre, 9 De Luca, 10 Matos (61′ 7 Carretta, 65′ 11 Murano), 16 Ghion (61′ 8 Burrai), 28 Kouan;ì, 30 Ferrarini, 32 Zanandrea (74′ 14 Murgia) , 39 Sgarbi, 44 Lisi (61′ 23 Falzerano)

A disposizione:1 Fulignati,2 Rosi, 4 Gyabuaa,11 Murano, 15 Dell’Orco, 19 Vanbaleghem, 21 Curado, 25 Santoro

Allenatore: Massimiliano Alvini

REGGINA: 63 Turati; 3 Cionek, 4 Stavropoulos, 6 Loiacono (84′ 33 Lakicevic) , 8 Crisetig; 10 Bellomo (72′ 56 Hetemaj), 15 Bianchi, 16 Galabinov (84′ 30 Montalto) 17 Di Chiara 21 Laribi (64′ 11 Ricci), 99 Rivas (46′ 72 Cortinovis)

A disposizione: 12 Micai, 2 Amione, 94 Liotti, 13 Regini, 19 Denis, 7 Ménez, Tumminello.

Allenatore: Alfredo Aglietti

Arbitro: Giacomo Camplone della sezione di Pescara

Assistenti: Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Nicolò Cipriani di Empoli



IV Ufficiale: Tommaso Zamagni della sezione di Cesena



Var Luca Banti di Livorno



AVAR Pasquale Capaldo di Napoli

Marcatori: 5′ Galabinov, 45′ Bellomo



Ammoniti: Bellomo, Matos, Kouan, Crisetig, Burrai, Ricci



Espulsi:

Recupero: 1′ pt, st