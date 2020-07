Serie B, Perugia-Pordenone: i convocati di Cosmi e Tesser

In campo domani sera alle 21 al ‘Renato Curi’. Arbitra Camplone di Pescara. Video: la conferenza stampa pre gara di Serse Cosmi

(DMN) – Perugia-Pordenone, gara valida per la 32^ giornata (13^ di ritorno) del campionato di Serie B, si giocherà domani, 3 luglio, alle ore 21, allo stadio ‘Renato Curi’ di Perugia. Il Perugia, dopo la sconfitta di Cittadella si presenta alla sfida contro la squadra dell’ex Attilio Tesser al dodicesimo posto in classifica con 40 punti. I neroverdi sono quinti in classifica con 49.

Perugia – questi i calciatori convocati dal tecnico dei biancorosso Serse Cosmi: Albertoni, Fulignati, Benzar, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi, Righetti, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia, Buonaiuto, Capone, Iemmello, Melchiorri.

Pordenone – ecco i calciatori a disposizione dell’allenatore dei friulani Attilio Tesser: Giacomo Bindi , Michele Di Gregorio , Pietro Passador, Alberto Almici, Alberto Barison, Alessandro Bassol, Michele De Agostini, Daniel Semenzato, Mirko Stefani , Alessandro Vogliacco Salvatore Burrai , Lucas Chiaretti , Davide Mazzocco, Gianvito Misuraca, Simone Pasa, Tommaso Pobega , Luca Tremolada, Roberto Zammarini, Riccardo Bocalon, Leonardo Candellone, Patrick Ciurria.

Arbitro – arbitrerá la sfida il Sig. Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Assistenti Filippo Bercigli della sezione di Valdarno e Edoardo Raspollini della sezione di Livorno. Quarto assistente Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Il video della conferenza stampa pre partita di Serse Cosmi é tratto dal sito internet ufficiale del Perugia Calcio