Serie B, Perugia-Pordenone 1-2

Cosmi nelle sabbie mobili, Tesser sul velluto

(DMN) Perugia – Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Perugia di Serse Cosmi che cade al Curi al cospetto del Pordenone dell’ex grifone Attilio Tesser.

Una gara strana che ha visto i ramarri passare in vantaggio alla prima occasione con un colpo di testa di Mazzocco. Il Perugia, ben organizzato in campo ha trovato il pari, quasi immediato, con un bel tiro di Falzerano. Dopo un rigore dubbio non assegnato ai grifoni e una traversa centrata da Nicolussi Caviglia, il Pordenone ha trovato il raddoppio con una volée di Ciurria. Con due fiammate il Pordenone ha trovato le due reti che hanno deciso la gara. Nella ripresa, dopo il secondo legno di giornata centrato da Carraro, il Perugia, nonostante la sfortuna, ha continuato a mantenere il pallino del gioco ma senza trovare la via del gol. Un’ingenuità di Falzerano ha concesso la superiorità numerica agli ospiti ed il Perugia, decisamente stanco, é andato scemando. Nel finale, a 20 secondi dal fischio finale, é arrivato il secondo potenziale rigore non assegnato ai grifoni per un presunto atterramento in area ai danni di Rajkovic.

Ora la trasferta di Pescara diventa essenziale per il futuro del Perugia in questo campionato.

PERUGIA: Fulignati, Rosi (43′ Benzar), Carraro, Sgarbi, Mazzocchi, Dragomir, Buonaiuto (20′ st Iemmello), Nicolussi Caviglia, Falzerano, Rajkovic, Melchiorri. A disp.: Albertoni, Nzita, Konate, Kouan, Capone, Righetti. All. Cosmi

PORDENONE: Di Gregorio (15′ st Bindi), De Agostini, Vogliacco, Barison (29′ st Almici), Burrai, Ciurria, Mazzocco, Tremolada (25′ st Zammarini), Pobega, Bassoli, Candellone (25′ st Bocalon). A disp.: Passador, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Misuraca. All. Tesser

ARBITRO: Giacomo Camplone della sezione di Pescara (Bercigli – Raspollini)

RETI: 1′ pt Mazzocco, 6′ pt Falzerano, 39′ pt Ciurria

NOTE: Ammoniti Vogliacco, Sgarbi, Bassolo, Rajkovic, Candellone, Melchiorri, Carraro. Espulso Falzerano