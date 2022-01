Serie B, Perugia-Pordenone 0-1

Perugia disastroso, Pordenone festa al 90′

(DMN) Perugia – Il Perugia di Massimiliano Alvini perde la gara di esordio nel girone di ritorno. Al ‘Curi’ nella prima casalinga del 2022 è la formazione di Tedino a fare festa al 90′. Nel prossimo turno, in programma dopo la sosta, sabato 5 febbraio, alle 18.30, il Perugia sarà impegnato nella trasferta di Ascoli.

La partita

Alvini punta tutto sul 3-5-2 con Chichizola in porta, Sgarbi, Angella e Dell’Orco in difesa, Ferrarini, Segre, Burrai, Kouan e Lisi a centrocampo con De Luca e Matos in attacco.

Bruno Tedino, tecnico dei ramarri, sceglie invece in 4-3-3 con Perisan tra i pali, Lovisa, l’ex Barison, Bassoli e Perri in difesa, Magnino, Gavazzi e Zammarini in difesa con Cambiaghi, Butic e Mensah in attacco.

Primo tempo

1′ Maglia rossa, pamtalocini bianchi e calzettoni rossi per i grifoni, completo azzurro con numerazione giallo fluo per i ramarri. Primo giro di palla per il Pordenone: inizia la gara.

2′ subito il Perugia in avanti ma con poca precisione

4′ timido tentativo da lontano del Pordenone, bloccato da Chichizola

8′ occasione per il Perugia: su cross di Ferrarini Lisi spara alto da buona posizione

10′ Pordenone in contropiede, Butic , scivolando, non impatta la sfera da due passi

15′ lieve infortunio muscolare per Alberto Barison

17′ tentativo di Ferrarini, para Perisan

19 retropassaggio di Angella, palla intercettata da Mensah che passa a Cambiaghi che tira altissimo da centro area

22′ colpo di testa di Angella su calcio d’angolo, palla di poco alta

29′ punizione dalla trequarti, colpo di testa di Barison, palla a lato

32′ ammonito Gavazzi per fallo su Dell’Orco

39′ bel tiro di Segre da 35 metri, para Parisan

41′ calcio d’angolo, colpo di testa di Mensah alto

42′ occasione per il Pordenone, Sgarbi si rifugia in angolo

45′ ammonito Lisi per fallo su Mensah. Assegnato 1′ di recupero

45+1′ termina il primo tempo

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa, nel Pordenone in campo Sabbione per l’ex Barison

53′ nel Pordenone Iacoponi prende il posto di Mensah

57′ Nel Perugia in campo Falzerano e Sabtori per Ferrarini e Kouan

58′ Perugia pericoloso con Santoro ma il tocco dell’ex Teramo è sbagliato con due compagni piazzati in area davanti al portiere

62′ tentativo di Matos, palla alta

69′ ammonito Lovisa. Nel Perugia entra Carretta per De Luca

72′ Tedino toglie dal campo Gavazzi per Vokic

73′ amminito Zammarini

81′ tiro insidioso di Lovisa da 25 metri, Chichizola devia in angolo

82′ in campo Ghion e Righetti per Segre e Lisi

83′ Lovisa lascia il posto a Onisa

90′ Grande tiro di Cambiaghi: Pordenone in vantaggio. Assegnati 4′ di recupero

90+4′ Perisan para un tito di Ghion. Finisce la gara

Perugia Pordenone, il tabellino

PERUGIA: 22 Chichizola,5 Angella, 6 Segre (82′ 16 Ghion) , 8 Burrai, 9 De Luca (69′ 7 Carretta) , 10 Matos, 15 Dell’Orco, 28 Kouan (57′ 25 Santoro) , 30 Ferrarini (57′ 23 Falzerano) , 39 Sgarbi, 44 Lisi (82′ 3 Righetti)

A disposizione: 1 Fulignati, 2 Rosi, 4 Gyabuaa, 19 Vanbaleghem, 21 Curado, 32 Zanandrea, 92 Sulejmani

Allenatore: Massimiliano Alvini

PORDENONE: 22 Perisan, 5 Lovisa (83′ 15 Onisa) , 6 Barison (46′ 3 Sabbione) , 7 Mensah (53′ 96 Iacoponi) , 16 Magnino, 26 Bassoli, 28 Cambiaghi, 32 Butic, 33 Zammarini, 72 Perri, 79 Gavazzi (72′ 36 Vokic)

A disposizione: 1 Bindi, 2 El Kaouakibi, 4 Stefani, 11 Pellegrini, 19 Secli, 30 Dalle Mura, 35 Maset, 45 Sylla Cheikh,

Allenatore: Bruno Tedino

Arbitro: Gianpiero Miele della sezione di Nola

Assistenti: Sergio Ranghetti di Chiari e Mauro Vivenzi di Brescia

IV Ufficiale: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria

Var : Alessandro Prontera di Bologna

AVAR : Daniele Marchi di Bologna

Marcatori: 90′ Cambiaghi

Ammoniti: Gavazzi, Lisi, Lovisa, Zammarini

Esplusi:

Recupero: 1′ pt / 4′ st