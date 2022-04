Serie B, Perugia-Pisa 1-1

Ancora un pari

(DMN) Perugia – Ancora un pareggio – il terzo consecutivo in una settimana – per il Perugia di Massimiliano Alvini. Questa volta ad uscire indenne dal Curi è il lanciatissimo Pisa di D’Angelo, accreditata pretendente al salto di categoria. Contro i toscani nerazzurri, ancora una prestazione di grande cuore e personalità in cui i grifoni, con qualche sbavatura, non hanno raccolto il massimo della posta in palio. Al vantaggio di Puscas nel primo tempo ha risposto Rosi nella ripresa.

PERUGIA: 22 Chichizola, 6 Segre (39′ st 28 Kouan), 8 Burrai, 9 De Luca, 10 Matos (39′ st 11 Olivieri), 15 Dell’Orco, 21 Curado, 23 Falzerano (16′ st 7 Carretta), 25 Santoro (16′ st 13 Beghetto), 39 Sgarbi (35′ pt 2 Rosi), 44 Lisi. A disp: 27 Zaccagno (GK), 4 Gyabuaa, 5 Angella, 14 Murgia, 16 Ghion, 30 Ferrarini. 32 Zanandrea. All.: Massimiliano Alvini

PISA: 1 Nicolas (26′ st 22 Livieri), 3 Leverbe, 4 Caracciolo, 6 Hermannsson (34′ st 26 Masucci), 8 Marin, 15 Toure (34′ st 30 De Vitis), 16 Nagy, 17 Sibilli (23′ st 10 Torregrossa), 19 Birindelli, 20 Beruatto, 31 Puscas (23′ st 11 Cohen). A disp: 2 Berra, 5 Benali, 7 Siega, 18 Mastinu, 27 Gucher, 28 Di Quinzio, 77 Marsura. All.: Luca D’Angelo

ARBITRO: Davide Massa di Imperia (Vito Mastrodonato di Molfetta e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore) IV Ufficiale: Simone Galipò della sezione di Firenze VAR: Francesco Fourneau di Roma 1 AVAR: Francesco Fiore di Barletta.

RETI: 28′ pt Puscas, 22′ st Rosi

NOTE: giornata soleggiata con leggero vento. Presenti 5042 spettatori di cui 1125 ospiti. Ammoniti Dell’Orco, Hermannsson, Curado, Torregrossa, D’Angelo (all. Pisa)