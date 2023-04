Serie B, Perugia-Modena 0-1

Buio grifo

(DMN) Perugia – seconda sconfitta consecutiva per il Perugia di Fabrizio Castori. I biancorossi sono usciti sconfitti dal Curi ad opera del Modena degli ex Tesser e Falcinelli. La squadra è in piena zona pericolo.

PERUGIA: 12 Furlan, 2 Rosi (1′ st 97 Sgarbi), 4 Iannoni (13′ st 25 Santoro), 5 Angella, 13 Luperini, 18 Di Carmine (32′ st 14 Ekong), 20 Di Serio, 23 Lisi (1′ st 3 Cancellieri), 24 Casasola, 82 Capezzi (22′ st 10 Matos), 90 Struna. A disp: 1 Gori (GK), 81 Abibi (GK), 7 Vulic, 16 Bartolomei, 17 Paz, 21 Curado, 28 Kouan. All.: Riccardo Bocchini (Castori squalificato)

MODENA: 26 Gagno, 4 Pergreffi, 6 Magnino, 10 Tremolada (17′ st 27 Ionita), 11 Falcinelli (40′ st 7 Duca), 15 Silvestri, 16 Gerli, 21 Armellino, 32 Strizzolo (17′ st 99 Diaw), 33 Renzetti (37′ st 57 Coppolaro), 96 Oukhadda. A disp: 12 Seculin (GK), 2 Ferrarini, 5 Cittadini, 8 Mosti, 10 Giovannini, 28 De Maio, 43 Panada. All.: Attilio Tesser

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Giorgio Peretti di Verona e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1) IV° UFFICIALE: Samuele Andreano di Prato VAR: Livio Marinelli di Tivoli AVAR: Gamal Mokhtar di Lecco

RETI: 1′ st Gerli

NOTE: giornata soleggiata e ventosa. Presenti 5522 spettatori (di cui 446 ospiti). Ammoniti Silvestri, Ionita, Armellino, Struna, Cancellieri