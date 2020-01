Per Cosmi la prima gioia, per i grifoni l’inizio di un nuovo campionato

(DMN) Perugia – Arriva la prima vittoria di Serse Cosmi nella sua seconda esperienza sulla panchina del Perugia. Il tecnico punteggiano é tornato a guidare la sua squadra, al ‘Curi’, a sedici anni di distanza dall’ultima volta e le emozioni sono state forti. Nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, contro il Livorno di Paolo Tramezzani, Cosmi ha puntato sul ‘suo’ 3-5-2 con Vicario in porta, Rosi, Angella e Gyömber in difesa, Mazzocchi, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia e Nzita a centrocampo con la coppia d’attacco formato da Falcinelli e Melchiorri. Solo panchina per Carraro mentre nel Livorno é assente il grande ex Fabio Mazzeo.

L’avvio di gara dei grifoni é brillante. Si vedono spunti interessanti e il pubblico del Curi li apprezza. Il Perugia sfiora il vantaggio in due occasioni con una incornata di Melchiorri prima e Mazzocchi poi per poi portarsi in vantaggio, intorno alla mezz’ora di gioco, con un colpo di testa dello stesso attaccante marchigiano, un uomo prezioso per il Perugia, attualmente sul mercato, che può rappresentare un grande acquisto per il girone di ritorno, considerando anche il tipo di gioco che metterà in campo la squadra di Cosmi.

Nel secondo tempo, il Perugia ha condotto una gara meno esteticamente perfetta rispetto alla prima frazione ma, senza rischiare praticamente nulla, ha portato la importante vittoria in porto.

Un Perugia gradevole, in fase di costruzione ma che già rispecchia le basi del pensiero del suo allenatore.

Contro il Livorno i biancorossi hanno trovato una vittoria, non esaltante dal punto di vista del ‘bel gioco’ ma senza dubbio preziosa ed emozionante.

Il mercato può solo impreziosire questa squadra. Il campionato del Perugia inizia ora.

PERUGIA: Vicario, Rosi, Nzita, Mazzocchi (36′ st Benzar), Falcinelli, Nicolussi Caviglia, Konate (19′ st Carraro), Falzerano, Gyomber, Angella, Melchiorri (39′ st Buonaiuto). A disp.: Fulignati, Albertoni, Sgarbi, Dragomir, Kouan, Capone. All. Cosmi

LIVORNO: Plizzari, Gasbarro (27′ st Morelli), Braken, Murilo, Delprato, Porcino, Gonnelli (24′ st Pallecchi), Bogdan, Rocca, Agazzi, Viviani (36′ st Rizzo). A disp.: Ricci, Zima, Marie-Sainte, Coppola, Ruggiero, Rizzo. All. Tramezzani

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna (Lombardi-Annaloro)

RETI: 29′ st Melchiorri

NOTE: 2.511 paganti per un totale di 7.921 spettatori. Ammoniti Gyomber, Agazzi, Viviani, Carraro, Pallecchi