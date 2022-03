Serie B, Perugia-Lecce 1-1

Coda risponde ad Olivieri

(DMN) Perugia – termina in ospita la sfida tra il Perugia di Massimiliano Alvini ed il Lecce di Marco Baroni. I grifoni, in inferiorità numerica dal 44′, sono passati in vantaggio con l’ex Olivieri per poi essere raggiunti al 90′ da un rigore di Coda assegnato per un mani in area di Santoro.

La partita

Alvini conferma il 3-4-2-1 con Chichizola tra i pali, Sgarbi, Angella e Zanandrea in difesa, Falzerano, Segre, Kouan e Lisi a centrocampo con Santoro e l’ex Olivieri alle spalle di De Luca.

Marco Baroni si affida al 4-2-3-1 con l’ex Gabrile tra i pali, Calabresi, Lucioni, Tuia e Barreca in difesa, Blin e Hjulmand in mediana con Ragusa, Rodriguez e Listowski alle spalle dell’unica punta Coda.

Primo tempo

1′ maglia rossa, pamtaloni bianchi e calzettoni rossi per il Perugia, completo color petrolio con numerazione verde fluo per il Lecce.

15′ prima conclusione del Lecce: Blin, alto

17′ ammonito Listowski

21′ ammonito Kouan

27′ ammonito Falzerano

42′ ammonito anche De Luca

44′ secondo giallo a Kouan, Perugia in dieci uomini

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ fine primo tempo

Secondo tempo

1′ nel Perugia in campo Curado e Burrai per Falzerano e Lisi

4′ ammonito Blin

9′ grande occasione per il Perugia ma la palla non entra

10′ contropiede Lecce con Rodriguez: palla in angolo

14′ nel lecce in campo Helagson per Listowski e Majer per Blin

16′ Bleve prende il posto di Gabriel

19′ ammoniti Olivieri e Calabresi

21′ ancora una mischia in area, il Perugia non riesce a segnare

22′ Olivieri! Perugia in vantaggio

26′ ammonito Lucioni

29′ nel Perugia in campo Beghetto e Matos per Zanandrea e Olivieri

34′ ammonito Majer

36′ occasione per De Luca, respinge Bleve

39′ nel lecce escono Ragusa e Barreca per Asencio e Gallo

43′ D’Urso prende il posto di De Luca

44′ Santoro mani in area, rigore per il Lecce

45′ Coda dal dischetto, rete: 1-1

45′ assegnati 4′ di recupero

45+2′ tiro di Lucioni, deviato di un soffio

45+2′ miracolo di Chichizola

45+3′ ammonito Matos

45+4′ finisce 1-1

PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella, 6 Segre, 9 De Luca (43′ 18 D’Urso), 11 Olivieri (29’st 10 Matos) , 23 Falzerano (1’st 21 Curado), 25 Santoro, 28 Kouan, 32 Zanandrea (29’st 13 Beghetto), 39 Sgarbi, 44 Lisi (1’st 8 Burrai)

A disposizione: 27 Zaccagno, 31 Megyeri, 4 Gyabuaa, 14 Murgia, 15 Dell’Orco, 16 Ghion

Allenatore: Massimiliano Alvini

LECCE: 21 Gabriel (16’st 1 Bleve) , 5 Lucioni, 7 Ragusa (39’st 90 Asencio), 9 Coda, 13 Tuia, 19 Listkowski (13’st 14 Helagson) , 29 Blin (13’st 37 Majer) , 30 Barreca (39’st 25 Gallo) , 33 Calabresi, 42 Hjulmand, 99 Rodriguez

A disposizione: 12 Borbei,6 Simic, 17 Gendrey, 23 Bjorkengren, 27 Strefezza, 44 Dermaku

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Alberto Santoro della sezione di Messina

Assistenti: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Vittorio Di Gioia di Modena

IV Ufficiale: Andrea Ancora della sezione di Roma 1

VAR : Antonio Di Martino di Teramo

AVAR : Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia

Marcatori: 22′ st Olivieri, 45’st Coda (R)

Ammoniti: Listowski, Kouan, Falzerano, De Luca, Kouan, Blin, Olivieri, Calabresi, Lucioni, Majer

Esplusi: Kouan

Recupero: 1′ pt / 4′ st

Angoli: 0-2

Spettatori: Presenti 4663 spettatori di 963 ospiti.