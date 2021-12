Serie B, Perugia-L.R. Vicenza 1-0

Decisivo De Luca

(DMN) Perugia – importante e sofferta vittoria per il Perugia di Massimiliano Alvini che al ‘Curi’ ha avuto la meglio sul Vicenza di Cristian Brocchi, grazie ad una rete nella ripresa di De Luca, prima annullata dall’arbitro poi convalidata dal Var. Il Perugia sale in classifica a 25 punti e nel prossimo turno, in programma domenica 12 dicembre scenderà in campo al ‘Tardini’ contro il Parma.

La partita

3-4-1-2 per Massimiliano Alvini con Chichiziola in porta, Sgarbi, Curado e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Segre, Burrai e Lisi a centrocampo con Kouan alle spalle di Matos e De Luca.

Brocchi sceglie il 4-2-3-1 con Grandi tra i pali, Bruscagin, Ierardi, Brosco e Crecco in difesa, Zonta e l’ex Filippo Ranocchia in mediana con Di Pardo, Proia e lo spoletino Giacomelli alle spalle dell’unico centravanti Dalmonte.

Primo tempo

1′ Completo nero per il Vicenza, maglia rossa, pantaloni bianchi e calzettoni rossi per il Perugia. Prima palla per i grifoni: inizia Perugia-Vicenza

5′ Falzerano cade in area e viene ammonito per simulazione

6′ discesa di Giacomelli a sinistra, cross basso per Zonta, palla fuori di poco

14′ tiro di Segre, di poco fuori

14′ contropiede per i grifoni con Matos, De Luca e Kouan ma non si concretizza in azione pericolosa

22′ ammonito Ierardi

23′ Rete annullata a De Luca per fuorigioco

28′ tiro debole di Falzerano tra le braccia del portiere

37′ bella parata di Chichizola su una girata al volo di Giacomelli

40′ ammonito Kouan

45′ il primo tempo termina in parità e senza recupero

Secondo tempo

46′ inizia la ripesa con Ferrarini al posto di Kouan

49′ annullato un gol a De Luca per presunto fuorigioco di Ferrarini, poi convalidato dal Var. Su azione di calcio d’angolo, in mischia risolve l’ex Chievo: 1-0

54′ doppia grande parata di Grandi, prima su Matos poi su Ferrarini

55′ tiro potente di Lisi, para Grandi. Ammonito De Luca

62′ nel Vicenza entra Pontisso per Bruscagin

64′ bella parata di Chichizola su tiro centrale ma potente di Pontisso

68′ nel Perugia in campo Righetti e Ghion per Lisi e Falzerano

76′ Vanbaleghem prende il posto di De Luca

80′ nel Vicenza fuori Zonta e Crecco per Alessio e Calderoni

85′ ammonito Dalmonte per simulazione

87′ esce Di Pardo ed entra Padella

89′ in campo Murano per Matos

90′ assegnati 5′ di recupero

90+1′ colpo di testa di Pontisso, di poco fuori

90+5′ mischia furibonda in area, blocca Chichizola e la gara finisce con la vittoria dei grifoni

PERUGIA:22 Chichizola, 6 Segre, 8 Burrai, 9 De Luca (76′ 19 Vanbaleghem) , 10 Matos (89′ 11 Murano) , 15 Dell’Orco, 21 Curado, 23 Falzerano (68′ 16 Ghion), 28 Kouan (46′ 30 Ferrarini) , 39 Sgarbi, 44 Lisi (68′ 3 Righetti)

A disposizione: 1 Fulignati, 2 Rosi, 4 Gyabuaa, 7 Carretta, 13 Sounas, 14 Murgia, 49 Baldi

Allenatore: Massimiliano Alvini

L.R. VICENZA: 22 Grandi, 6 Zonta (80′ 24 Calderoni) , 8 Proia, 10 Giacomelli, 11 Ranocchia, 15 Bruscagin (62′ 27 Pontisso), 17 Brosco, 18 Di Pardo (87′ 14 Padella) , 19 Ierardi, 26 Crecco (80′ 78 Alessio) , 34 Dalmonte

A disposizione: 12 Pizzignacco, 98 Confente, 30 Rigoni, 32 Ongaro, 73 Sandon, 79 Giacobbo, 80 Lattanzio

Allenatore: Cristian Brocchi

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Assistenti: Davide Imperiale di Genova e Francesco Fiore di Barletta

IV Ufficiale: Daniele Rutella della sezione di Enna

Var : Francesco Fourneau di Roma 1

AVAR : Fabio Schirru di Pinerolo.

Marcatori: 49′ De Luca

Ammoniti: Falzerano, Ierardi, Kouan, De Luca, Dalmonte

Esplusi:

Recupero: 0 pt, 5′ st