Serie B, Perugia-Frosinone 3-0

De Luca e Olivieri firmano tre punti di platino

(DMN) Perugia – seconda vittoria consecutiva per il Perugia di Massimiliano Alvini. Al ‘Curi’ contro il Frosinone del grande ex Fabio Grosso, i grifoni hanno giocato una gara perfetta legittimando i tre punti con un tris firmato da una doppietta De Luca e dell’ultimo arrivato Olivieri. In classifica i biancorossi occupano l’ottavo posto con 34 punti. Martedì 15 febbraio, alle 18.30, i grifoni saranno impegnati in casa del Cosenza.

PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella, 6 Segre, 8 Burrai (35′ st 28 Kouan), 9 De Luca, 11 Olivieri (23′ st 10 Matos), 15 Dell’Orco, 25 Santoro, 30 Ferrarini (35′ st 2 Rosi), 39 Sgarbi, 44 Lisi (23′ st 13 Beghetto). A disp.: 1 Fulignati, 4 Gyabuaa, 7 Caretta, 14 Murgia, 16 Ghion, 18 D’Urso, 23 Falzerano, 32 Zanandrea. All.: Massimiliano Alvini

FROSINONE: 1 Ravaglia, 6 Gatti, 11 Zampano (10′ st Cicerelli), 16 Garritano (35′ st 9 Charpentier), 18 Novakovich (41′ st 78 Manzari), 24 Zerbin, 25 Szyminski, 26 Lulic (10′ st 27 Canotto), 28 Ciano (10′ st 21 Boloca), 29 Cotali, 88 Ricci. A disp.: 22 Marciano, 94 Minelli, Kalaj, 7 Rohden, 19 Tribuzzi, 23 Brighenti, 44 Barisic. All.: Fabio Grosso

ARBITRO: Marco Serra di Torino (Marco Bresmes di Bergamo e Marco Trinchieri di Milano (IV Ufficiale: Adolfo Baratta di Rossano) VAR: Francesco Fourneau di Roma 1 AVAR: Niccolò Pagliardini di Arezzo.

RETI: 15′ pt e 45′ st De Luca, 23′ pt Olivieri

NOTE: giornata soleggiata ma fredda. Presenti 3497 spettatori di cui 153 tifosi ospiti. Ammoniti Segre, Zampano, Cotali