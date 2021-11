Serie B, Perugia-Crotone 2-0

Lisi e Matos stendono i pitagorici

(DMN) Perugia – Bella vittoria del Perugia di Massimiliano Alvini che al ‘Curi’ ha avuto la meglio sul Crotone di Pasquale Marino. Le reti di Lisi e Matos hanno dato ai grifoni tre punti importantissimi. Nel prossimo turno, in programma sabato 27 i biancorossi ospiteranno il Cittadella.

La cronaca

Massimiliano Alvini punta sul 3-5-2 con Chichizola tra i pali, Sgarbi, Angella e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Segre, Burrai, Santoro e Lisi a centrocampo con De Luca e Matos in avanti.

4-3-3 per Pasquale Marino con Festa in porta, Molina, Canestrelli, Paz e Sala in difesa, Benali, Vulic e Donsah a centrocampo con Borello, Mulattieri e Kargbo in attacco.

Primo tempo

1′ inizia la partita. Completo blu per il Perugia, bianco per il Crotone

7′ Cross basso di Santoro, la difesa anticipa De Luca

23′ tiro debole di Sala, para Chichizola

29′ cross insidioso di Segre, Matos e De Luca non riescono ad intervenire

31′ tiro sbilenco di Kargbo da buona posizione

32′ tiro a giro di Mulattieri, palla in angolo

33′ Brivido. Chichizola tenta di dribblare Mulattieri e per poco non commette un errore imperdonabile

34′ ammonito Sala

36′ Segre recupera palla, serve Santoro che passa a De Luca, Lisi si inserisce ed è 1-0

42′ Curado prende il posto di Angella infortunato

45′ assegnati 3′ di recupero

45+3′ termina la prima frazione

Secondo tempo

46′ nel Crotone entra Maric per Borello

47′ punizione dai 30 metri di Burrai, blocca Festa

48′ 30 errore difensivo di Paz, De Luca non approfitta

50′ tiro da lontano di donsah, palla in angolo

56′ contropiede di Matos da sinistra, palla a De Luca che da buona posizione colpisce Sala a pochi centimetri dalla linea di porta

60′ Nel crotone Vulic lascia il posto ad Estevez

65′ punizione di Burrai, palla fuori di un soffio

67′ nel Crotone escono Belnali e Kargbo per Zanellato e Oddei

74′ nel Perugia escono Burrai e Falzerano per Kouan e Ferrarini

79′ Oddei colpisce male di testa a pochi passi da Chichizola

84′ nel Perugia fuori Lisi e De Luca per Righetti e Vanbaleghem

86′ bel cross di Segre, tiro al volo di Matos: 2-0

90′ assegnati 4′ di recupero

90+4′ termina la sfida

Perugia: 22 Chichizola, 5 Angella (42′ 21 Curado), 6 Segre, 8 Burrai (74′ 28 Kouan) , 9 De Luca (84′ 19 Vanbaleghem) , 10 Matos, 15 Dell’Orco, 23 Falzerano (74′ 30 Ferrarini) , 25 Santoro, 39 Sgarbi, 44 Lisi (84′ 3 Righetti)

A disposizione: 1 Fulignati, 4 Gyabuaa, 11 Murano, 14 Murgia, 16 Ghion, 20 Bianchimano, 32 Zanandrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

Crotone: 1 Festa, 7 Vulic (60′ 8 Estevez) , 9 Mulattieri, 10 Benali (67′ 21 Zanellato), 15 Donsah, 17 Molina, 19 Canestrelli, 24 Kargbo (67′ 18 Oddei), 28 Borello (46 99 Maric), 29 Sala, 30 Paz

A disposizione: 12 Pasqua (GK), 22 Saro (GK), 3 Cuomo, 6 Mondonico, 20 Rojas, 23 Giannotti, 27 Nedelcearu, 44 Schirò

Allenatore: Pasquale Marino

Arbitro: Daniele Minelli della sezione di Varese

Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Mario Vigile di Cosenza



IV Ufficiale: Luigi Carella della sezione di Bari



Var : Giacomo Camplone di Pescara



AVAR : Marat Ivanavich Fiore di Genova



Marcatori: 36′ Lisi, 86′ Matos



Ammoniti: Sala, Burrai, Oddei

Esplusi: –

Recupero: 3′ pt, 4′ st