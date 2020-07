Serie B, Perugia-Cremonese 0-0

Il Grifo concentrato ma il gol manca. Per la salvezza c’é da sudare

(DMN) Perugia – nel momento di massima difficoltà il Perugia dimostra di esserci. Perugia-Cremonese, la sfida tra Cosmi e Bisoli, termina in perfetta parità. Un pari che, probabilmente, premia più la squadra di Bisoli ma per il Perugia significa un piccolo passo in avanti, rispetto le ultime gare. Cosmi sceglie il 3-5-2 con Vicario in porta, Gyömber, Angella e Falasco in difesa, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia e Di Chiara a centrocampo con Melchiorri e Falcinelli in avanti. Il Perugia é più concentrato che efficace: disputa una buona gara ma latita in zona attacco. La Cremonese, giunta al Curi per vincere ma che si sarebbe accontentata anche di un pari, ha controllato la gara senza troppo soffrire. Dalle ostilità ne esce un pari che visivamente regala tranquillità alle due formazioni ma che la matematica ed il calendario può mettere a serio rischio in qualsiasi momento. Per il Perugia dopo la prosecuzione del ritiro di Roccaporena, ci saranno tre finali in quattro giorni (Entella, Trapani e Venezia) che decideranno le sorti di un campionato strano che non può finire assolutamente in fallimento sportivo.

PERUGIA: Vicario, Carraro, Mazzocchi, Falcinelli (28′ st Kouan), Nicolussi Caviglia, Falzerano (4′ st Buonaiuto), Falasco, Di Chiara (11′ st Rosi), Gyomber, Angella, Melchiorri (4′ st Iemmello). A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Dragomir, Konate, Capone, Rajkovic. All. Cosmi

CREMONESE: Ravaglia, Arini, Valzania, Ciofani (42′ st Ceravolo), Mogos, Bianchetti, Castagnetti (32′ st Gaetano), Ravanelli, Crescenzi, Terranova, Parigini (32′ st Zortea). A disp.: De Bono, Volpe, Scarduzio, Claiton, Piccolo, Palombi, Cella, Celar, Girelli. All. Bisoli

ARBITRO: Daniele Minelli della sezione Varese (Saccenti – Rossi)

RETI:

NOTE: Ammoniti Castagnetti, Gyomber, Valzania