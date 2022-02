Serie B, Perugia-Cremonese 0-0

Ottimo punto dei grifoni

(DMN) Perugia – Dopo il filotto di tre vittorie consecutive il Perugia di Massimiliano Alvini trova un ottimo punto casalingo contro la Cremonese di Fabio Pecchia. Un pari giusto che da continuità alla striscia positiva dei biancorossi. Martedì i grifoni saranno impegnati ad Alessandria.

La partita

Alvini disegna il grifo con il 3-4-1-2 con Chichizola in porta, Sgarbi, Angella e Dell’Orco in difesa, Ferrarini, Segre, Burrai e Lisi a centrocampo con Santoro alle spalle di Matos e De Luca.

Pecchia, tecnico dei grigiorossi, sceglie il 4-2-3-1 con Carnesecchi tra i pali, Casasola, Ravanelli, Meroni e Sernicola in difesa, Castagnetti e Bartolomei in mediana con Baez, Gaetano e Strizzolo alle spalle dell’ex Daniel Ciofani. Panchina per gli altri ex Buonaiuto e Di Carmine.

Primo tempo

1′ completo blu per il Perugia, bianco per la Cremonese. Inizia la gara

5′ Perugia in palla, immediatamente aggressivo

6′ tiro di Bartolomei, alto

15′ tiro di Lisi deviato da Ravanelli, Carnesecchi si supera e devia in angolo

16′ tacco di Lisi a liberare De Luca ma l’attaccante viene bloccato da Casassola

20′ tentativo potente di De Luca dagli 11 metri, ancora un miracolo di Carnesecchi. Il sig. Pezzuto ferma tutto per fuorigioco

41′ tiro di Castagnetti, a lato

45′ assegnato 1′ di recupero

45’+1′ la prima frazione termina a reti bianche

Secondo tempo

46′ Nella cremonese in campo Zanimacchia e Valeri per Strizzolo e Casasola, nel Perugia Kouan per Burrai

54′ azione solitaria di Zanimacchia, palla alta

57′ nel Perugia in campo Falzerano e Olivieri per Ferrarini e Matos

58′ Fagioli per Bartolomei nella Cremonese

60′ Olivieri davati al portiere, para Carnesecchi ma si alza la bandierina dell’assistente dell’arbiro

63′ nella Cremonese entra Di Carmine per Ciofani

75′ nel Perugia in campo Beghetto per Lisi

78′ ammonito De Luca

79′ nella Cremonese in campo Gondo per Baez

84′ in campo Carretta per De Luca

87′ ammonito Valeri

90′ assegnati 5′ di recupero

90 + 5′ termina in parità

PERUGIA: 22 Chichizola, 6 Angella, 8 Segre, 8 Burrai (46′ 28 Kouan), 9 De Luca (84′ 7 Carretta) , 10 Matos (57′ 11 Olivieri) 15 Dell’Orco, 25 Santoro, 30 Ferrarini (57′ 23 Falzerano), 39 Sgarbi, 44 Lisi (75′ 13 Beghetto)

A disposizione: 27 Zaccagno, 4 Gyabuaa, 7 Carretta, 14 Murgia, 16 Ghion, 18 D’Urso, 21 Curado, 32 Zanandrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

CREMONESE: 12 Carnesecchi, 5 Casasola (46′ 3 Valeri), 6 Ravanelli, 7 Baez (79′ 8 Gondo) , 9 Ciofani (63′ 29 Di Carmine) , 11 Strizzolo (46′ 98 Zanimacchia) , 13 Meroni, 16 Bartolomei (58′ 21 Fagioli), 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 70 Gaetano

A disposizione: 22 Ciezkowski, 45 Sarr, 2 Fiordaliso, 10 Buonaiuto, 15 Bianchetti, 55 Okoli, 99 Rafia

Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

Assistenti:Gianluca Sechi di Sassari e Paolo Laudato di Taranto

IV Ufficiale: Francesco Luciani di Roma 1

Var : Daniele Paterna di Teramo

AVAR : Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Marcatori:

Ammoniti: Burrai, Sernicola, Meroni, De Luca, Valeri, Dell’Orco

Esplusi:

Recupero: 1′ pt / 5′ st