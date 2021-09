Serie B, Perugia-Cosenza 1-1

Rosi illude ma il grifo non conclude

(DMN) Perugia – pari amaro per il Perugia di Massimiliano Alvini. Il primo punto interno di questo campionato, per i biancorossi, arriva contro il ben organizzato Cosenza degli ex Goretti e Zaffaroni. I grifoni creano, vanno in vantaggio con Rosi ma poi sprecano tanto e subiscono il gran gol di Sitium che vale il meritato pari dei Calabresi. Mercoledì, alle 20.30, gli uomini di Alvini sono attesi nella difficile trasferta di Cremona.









PERUGIA: Chichizola, Rosi (34′ st Curado), Angella, Segre (1′ st Santoro), Carretta, Burrai, Murano (1′ st Matos), Falzerano, Kouan (40′ st Murgia), Sgarbi, Lisi (23′ st Ferrarini). A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, De Luca, Ghion, Vanbaleghem, Curado, Zanandrea. All. Alvini

COSENZA: Vigorito, Carraro, Rigione, Boultam (19′ st Vallocchia), Gori (45′ st Gerbo), Caso (31′ st Millico), Tiritiello, Vaisanen, Sy (19′ st Corsi), Palmiero, Situm. A disp.: Saracco (GK), Matosevic (GK), Pandolfi, Kristoffersen, Venturi, Pirrello, Minelli, Enyango. All. Zaffaroni

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Grossi di Frosinone – Affatato di Verbano Cusio Ossola) IV° ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1 (VAR Prontera di Bologna – AVAR Muto di Torre Annunziata)

RETI: 6′ st Rosi, 22′ st Situm

NOTE: 3500 spettatori di cui 330 ospiti. Espulso al 39′ st Palmiero (C) per doppia ammonizione. Ammoniti Angella, Palmiero, Lisi, Segre, Boultam, Ferrarini