Serie B, Perugia-Cosenza 0-0

Ancora senza reti

(DMN) Perugia – la delicata sfida del Renato Curi tra il Perugia di Fabrizio Castori ed il Cosenza di William Viali, termina in perfetta parità. Senza gol ed emozioni , umbri e calabresi si dividono la posta in palio. Un punto guadagnato più dal Cosenza che dal Perugia, sempre più inguiato in zona play out.

PERUGIA: 12 Furlan, 3 Cancellieri (6′ st 23 Lisi), 10 Matos (35′ pt 20 Di Serio), 18 Di Carmine, 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro (26′ st 16 Bartolomei), 28 Kouan (1′ st 13 Luperini), 82 Capezzi (6′ st 4 Iannoni), 90 Struna, 97 Sgarbi. A disp: 1 Gori (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 5 Angella, 7 Vulic, 14 Ekong, 17 Paz. All.: Fabrizio Castori

COSENZA: 1 Micai, 2 Rispoli (25′ st 23 Venturi), 4 Brescianini (25′ st 17 Praszelik), 11 D’Orazio, 13 Meroni, 15 Vaisanen, 19 Delic (25′ st 16 Finotto – 42′ st 10 D’Urso), 20 Nasti (12′ st 40 Zilli), 27 Martino, 32 Marras, 42 Voca. A disp: 77 Marson (GK), 6 Calò, 7 Kornvig, 14 Salihamidzic, 18 Agostinelli, 67 Prestianni, 72 Cortinovis. All.: William Viali

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova (Marco Bresmes di Bergamo e Damiano Di Iorio di Vco) IV° UFFICIALE: Roberto Lovison della sezione di Padova VAR: Federico La Penna di Roma 1 AVAR: Alessandro Giallatini di Roma 2

RETI:

NOTE: giornata calda e soleggiata. Presenti 6386 spettatori di cui 1081 ospiti. Espulso al 40′ st Marras per doppia ammonizione. Ammoniti Santoro, Struna, Brescianini, Marras, Sgarbi, Lisi