Serie B, Perugia-Como 0-0

Pari giusto

(DMN) Perugia – termina zero a zero la sfida della ventisettesima giornata del campionato di Serie B tra il Como di Longo ed il Perugia di Fabrizio Castori. Un pari giusto, probabilmente più stretto per i grifoni, autori di una buona prova nonostante le difficoltà legate alle tante assenze tra squalifiche ed infortuni. Castori, con gli uomini contati, è riuscito a non snaturare la squadra e a portare in cascina un buon punto. Domenica pomeriggio il Perugia sarà ospite del Sudtirol degli ex Bisoli e Carretta.

PERUGIA: 1 Gori, 4 Iannoni (37′ st 3 Cancellieri), 6 Vulikic, 10 Matos (14′ st 18 Di Carmine), 11 Olivieri (37′ st 78 Seghetti), 13 Luperini, 21 Curado, 23 Lisi, 25 Santoro, 82 Capezzi (31′ st 16 Bartolomei), 90 Struna (37′ st 97 Sgarbi). A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi,, 7 Vulic, 49 Baldi, 77 Ebnoutalib, 92 Sulejmani. All.: Fabrizio Castori

COMO: 32 Gomis, 2 Binks, 6 Iovine (45′ pt 5 Da Riva), 9 Gabrielloni (20′ st 27 Cerri), 14 Bellemo, 19 Blanco (1′ st 11 Parigini), 21 Arrigoni, 23 Scaglia, 26 Odenthal, 28 Vignali (39′ st 3 Cagnano), 77 Mancuso (39′ st 63 Cutrone). A disp: 1 Ghidotti (GK), 4 Fàbregas, 7 Chajia, 8 Faragò, 15 Canestrelli, 33 Da Cunha, 45 Pierozzi. All.: Moreno Longo

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Francesco Fiore di Barletta e Davide Miele di Torino) IV° UFFICIALE: Matteo Canci di Carrara

VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano AVAR: Giovanni Ayroldi di Molfetta