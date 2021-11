Serie B, Perugia-Cittadella 1-1

Beretta risponde a Matos

(DMN) Perugia – termina in perfetta parità la gara della quattordicesima giornata di serie B tra il Perugia ed il Cittadella. Un gol per tempo, di Matos e Beretta, fissano il risultato sull’1-1. Martedì sera i grifoni saranno impegnati a Pisa.

La cronaca

Perugia in campo con il 3-5-2 con Chichizola in porta, Sgarbi, Curado e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Segre, Ghion, Santoro e Lisi a centrocampo con De Luca e Matos di punta.

Gorini, tecnico dei veneti, ha puntato sul 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali, Cassandro, Perticone, Frare e Benedetti in difesa, Vita, Branca e Pavan in mediana con Antonucci alle spalle di Beretta e Baldini.

Primo tempo

1′ Maglia rossa, pantaloni e calzettoni bianchi per il Perugia, completo giallo per il Cittadella. Primo pallone per i grifoni, terreno di gioco in ottime condizioni: inizia Perugia-Cittadella

15′ gara avara di emozioni fino a questo momento, il Perugia è attento e tenta di ripartire in velocità

21′ ammonito Vita

24′ ammonito anche Cassandro

39′ Segre lancia Matos che con un tocco morbido scavalca Kastrati: 1-0

45′ Il Cittadella perde palla, la prende Matos che passa a De Luca che da posizione defilata calcia debolmente e Kastrati blocca

45′ concesso 1′ di recupero

45+1′ finisce la prima frazione

Secondo tempo

1′ inizia la ripresa, nessuna sostituzione nelle due squadre

5′ bella azione dei grifoni con Lisi sulla sinistra, palla al centro, la digfesa veneta si salva in angolo

6′ tiro di Lisi, alto

9′ ammonito Lisi

13′ in campo Kouan per Santoro infortunato

26′ nel Cittadella entra D’Urso per Vita e Mazzocco per Pavan

28′ Matos spreca clamorosamente davanti a Kastrati

29′ anche Beretta spreca davanti a Chichizola

32′ Antonuccispara alto davanti al portiere

32′ nel Perugia in campo Vanbaleghem e Ferrarini per Ghion e Lisi

33′ il Cittadella pareggia con Beretta su azione da calcio d’angolo: 1-1

36′ ancora Matos spreca solo davanti a Kastrati

41′ Nel cittadella entrano Donnarumma e Danzi per Benedetti e Antonucci

43′ ammonito Perticone

45′ assegnati 9′ di recupero

45’+1 in campo Murano e Gyabuaa per De Luca e Segre

45+6′ ammionito Curado

45+9′ termina in parità

Perugia: 22 Chichizola,6 Segre (45+1’st 4 Gyabuaa), 9 De Luca (45+1’st 11 Murano), 10 Matos, 15 Dell’Orco, 16 Ghion (32’st 19 Vanbaleghem) , 21 Curado, 23 Falzerano, 25 Santoro (13’st 28 Kouan) , 38 Sgarbi, 44 Lisi (32’st 30 Ferrarini)

A disposizione: 1 Fulignati, 3 Righetti, 13 Sounas, 14 Murgia, 17 Manneh, 20 Bianchimano, 32 Zanandrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

Cittadella: 36 Kastrati, 2 Perticone, 3 Benedetti (41’st 17 Donnarumma), 11 Beretta, 15 Frare, 16 Vita (26’st 10 D’Urso) , 23 Branca, 26 Pavan (26′ 8 Mazzocco), 48 Antonucci (41’st 72 Danzi), 84 Cassandro, 92 Baldini



A disposizione: 77 Maniero, 7 Cuppone, 18 Mattioli, 19 Ciriello, 21 Tavernelli, 25 Smajlaj, 29 Mastrantonio

Allenatore: Edoardo Gorini

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Assistenti: Antonio Vono di Soverato e Francesca Di Monte di Chieti



IV Ufficiale: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo



Var : Marco Serra di Torino



AVAR Pasquale Capaldo di Napoli



Marcatori: 39′ Matos, 33’st Beretta



Ammoniti: Vita, Cassandro, Falzerano, Lisi, Perticone, Curado

Esplusi: –

Recupero: 1′ pt, 9′ st

Spettatori: