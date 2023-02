Serie B, Perugia-Brescia 4-0

Poker d’assi

(DMN) Perugia – con un roboante 4-0 il Perugia di Fabrizio Castori supera il Brescia e, scavalcandolo in classifica, per la prima volta in stagione si porta fuori dalla zona pericolosa della classifica. Una gara a senso unico, facilitata dell’espulsione, per doppia ammonizione, di Karacic nel primo tempo. Per i Grifoni sono andati in gol Santoro, Casasola su rigore, Angella e Kouan. Sabato prossimo i biancorossi saranno impegnati ad Ascoli.

PERUGIA: 1 Gori, 2 Rosi (1′ st 17 Paz), 4 Iannoni, 18 Di Carmine (17′ st 10 Matos), 20 Di Serio, 21 Curado (26′ pt 5 Angella), 23 Lisi, 24 Casasola, 25 Santoro (1′ st 16 Bartolomei), 28 Kouan (28′ st 82 Capezzi), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 7 Vulic, 13 Luperini, 14 Ekong. All.: Fabrizio Castori

BRESCIA: 1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 8 Ndoj (1′ st 18 Jallow), 9 Rodriguez (34′ st 20 Niemeijer), 23 Bjorkengren (41′ st 21 Labojko), 24 Bianchi (17′ st 11 Aye), 25 Bisoli, 28 Coeff , 29 Listkowski (17′ st 5 Van De Looi). A disp: 12 Lezzerini (GK), 6 Galazzi, 27 Olzer, 30 Pace, 31 Scavone. All.: Josep Clotet

ARBITRO: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Pietro Dei Giudici di Latina e Marco D’Ascanio di Ancona) IV° UFFICIALE: Fabio Rosario Luongo di Napoli VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano AVAR: Francesco Meraviglia di Pistoia

RETI: 40′ pt Santoro, 3′ st Casasola, 7′ st Kouan, 29′ st Angella

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 5692 spettatori di cui 267 ospiti. Espulso al 16′ pt Karacic (B) per doppia ammonizione. Ammoniti Karacic, Santoro, Rosi, Sgarbi