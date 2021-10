Serie B, Perugia-Brescia 1-0

Decide De Luca

(DMN) Perugia – prima vittoria casalinga del Perugia di Massimiliano Alvini che supera di misura il Brescia di Inzaghi e si porta a quota 13 punti in graduatoria.

La cronaca

Massimiliano Alvini conferma il 4-3-1-2 con Chichizola tra i pali, Sgarbi, Angella e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Segre, Ghion e Lisi a centrocampo con Kouan alle spalle di Matos e De Luca.

Anche per Pippo Inzaghi c’è la conferma del modulo prediletto, ovvero il 4-3-3, con Joronen in porta, Mateju, Cistana, Chancelllor e l’ex Pajac in difesa, Bisoli, Van De Looi e Bertagnoli in mediana con Jagiello, Rodrigo Palacio e Moreo in attacco.

Primo tempo

1′ inizia la sfida

3′ ammonito Matos

15′ gara combattuta, nessuna azione degna di nota

23′ rigore per il Perugia: fallo di mano di Dimitri Bisoli

25′ dal dischetto De Luca fa 1-0

42′ cross basso di Lisi che attraversa tutta l’area piccola ma non trova l’intervento dei compagni

45′ cross di Bisoli, Palacio non riesce ad intervenire. Il primo tempo termina senza recupero

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa nel Brescia entra Tramoni per Bisoli

48′ ammonito Van De Looi

49′ iniziativa di Lisi da sinistra, tiro di Segre fuori

50′ sinistro di Matos dai 25 metri, fuori di poco

51′ ammonito Mateju

60′ Entra carretta per Matos

61′ ingresso di Falzerano in area, la palla rimpalla tra portiere e difenzore ma nessuno riesce ad intervenire

63′ colpo di testa di Moreo: alto

65′ Perugia in contropiede con Carretta, la palla finisce fuori di poco ma l’attaccante era in fuorigioco

67′ entrano Cavion e Bajic per Jagiello e Mateju

71′ Ammonito Dell’Orco

73′ Ghion e Dell’Orco lasciano il posto a Vanbaleghem e Curado

81′ tiro di Tramoni, Chichizola para in due tempi

83′ nel Brescia entra Ndoj per Bertagnoli, nel Perugia Ferrarini e Santoro per Falzerano e Kouan

90′ assegnati 4′ di recupero

92′ ammonito Lisi

90+4′ vince il Perugia





PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella, 6 Segre, 9 De Luca, 10 Matos (60′ 7 Carretta), 15 Dell’Orco (73′ 21 Curado) , 16 Ghion (73′ 19 Vanbaleghem) , 23 Falzerano (83′ 30 Ferrarini) , 28 Kouan (83′ 25 Santoro) , 39 Sgarbi, 44 Lisi

A disposizione: 1 Fulignati, 2 Rosi, 3 Righetti, 4 Gyabuaa, 7 Carretta, 11 Murano, 14 Murgia, 32 Zanandrea

Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini

BRESCIA: 1 Joronen, 3 Mateju, 15 Cistana, 4 Chancelllor, 29 Pajac, 25 Bisoli (46′ 27 Tramoni) , 5 Van De Looi, 26 Bertagnoli (83′ 6 Ndoj) , 24 Jagiello (67′ 23 Cavion) , 8 Palacio, 9 Moreo (67′ 11 Bajic)

A disposizione: 12 Perilli, 22 Linner, 7 Spalek, 14 Mangraviti, 19 Huard, 21 Labojko, 28 Olzer, 32 Papetti

Allenatore: Sig. Filippo Inzaghi

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 e Alessio Saccenti di Modena



IV Ufficiale: Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia



Var Eugenio Abbattista di Molfetta

AVAR Luigi Rossi di Rovigo

Marcatori: 25′ De Luca (R)



Ammoniti: Matos, Falzerano, Van De Looi, Mateju, Dell’Orco, Lisi



Espulsi:

Recupero: – pt, 4′ st