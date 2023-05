Serie B, Perugia-Benevento 3-2

Il Perugia retrocede in Serie C

(DMN) Perugia – ai Grifoni non basta la vittoria sul Benevento per salvare la categoria e una stagione maledetta, sbagliata sin dai primi giorni. I biancorossi, il prossimo anno, giocheranno in Serie C.

PERUGIA: 81 Abibi, 4 Iannoni (35′ st 16 Bartolomei), 5 Angella, 13 Luperini (17′ st 28 Kouan), 17 Paz (1′ st 11 Olivieri), 18 Di Carmine, 20 Di Serio (17′ st 82 Capezzi), 21 Curado, 23 Lisi, 25 Santoro (39′ st 7 Vulic), 97 Sgarbi. A disp: 1 Gori (GK), 2 Rosi, 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 10 Matos, 14 Ekong, 16 Bartolomei, 28 Kouan, 49 Baldi, 82 Capezzi. All.: Fabrizio Castori

BENEVENTO: 12 Manfredini, 2 El Kaouakibi (30′ st 8 Tello), 7 Karic, 10 Farias, 15 Glik, 18 Foulon (40′ st 33 Leverbe), 27 Schiattarella (17′ st 6 Kubica), 28 Ciano, 31 Tosca, 55 Veseli, 80 Koutsoupias. A disp: 21 Paleari (GK), 22 Lucatelli (GK), 35 Carfora, 58 Pastina, 79 Sanogo. All.: Andrea Agostinelli

ARBITRO: Federico Dionisi di L’Aquila (Giorgio Peretti di Verona e Valerio Vecchi di Lamezia Terme) IV° ufficiale: Luigi Catanoso di Reggio Calabria VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

RETI: 30′ pt Farias, 8′ st (rig.) Lisi, 13′ st Di Carmine, 46′ st Ciano, 50’ st Kouan

NOTE: serata nuvolosa e con vento. Presenti 6758 spettatori di cui 15 ospiti. Espulso al 38′ st Glik (B). Ammoniti Curado, Olivieri, Capezzi