Serie B, Perugia-Bari 1-3

La squadra di Mignani passa al Curi

(DMN) Perugia – il Perugia di Fabrizio Castori esce sconfitto dal Curi ad opera del Bari di Mignani che conquista la sua prima vittoria nel torneo. Per i Grifoni si tratta della seconda sconfitta in tre gare, con in mezzo un pari contro il Parma. Troppo poco per poter immaginare un futuro roseo se la squadra non verrà rinforzata negli ultimi giorni di mercato. Sabato, alle ore 14, la squadra di Castori sarà ospite del Brescia.

PERUGIA: Gori, Angella, Vulic (40′ st Matos), Olivieri (18′ st Di Serio), Luperini, Dell’Orco, Curado, Casasola, Kouan (29′ st Santoro), Strizzolo (17′ st Melchiorri), Sgarbi. A disp.: Furlan (GK), Righetti, Vulikic, Angori, Paz, Baldi, Giunti. All.: Fabrizio Castori

BARI: Caprile, Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci, Maita (39′ st Mallamo), Maiello, Folorunsho (39′ st Benedetti), Bellomo (13′ st D’Errico), Antenucci (24′ st Dorval), Cheddira. A disp.: Frattali (GK), Polverino (GK), Botta, Gigliotti, Galano, Zuzek, Bosisio, Cangiano. All.: Michele Mignani

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno (Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Domenico Fontemurato di Roma 2) IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia VAR: Juan Luca Sacchi di Macerata AVAR: Fabio Shirru di Nichelino

RETI: 10′ pt Folorunsho (B), 9′ st Cheddira (B), 12′ st Strizzolo, 24′ st Antenucci

NOTE: serata umida. Presenti 5534 spettatori di cui 1603 abbonamenti e 637 ospiti. Al 5′ pt Caprile respinge rigore di Oliveri. Espulso al 18′ st Sgarbi per gioco violento, al 20′ st Ricci per fallo di reazione. Ammoniti Dell’Orco, Olivieri Ricci, Kouan, Casasola, Di Cesare, D’Errico