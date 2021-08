Serie B, Perugia-Ascoli 2-3

La buona volontà non basta, vincono i bianconeri (DMN) Perugia – L’ Ascoli di ...

Oggi la splendida coppia si è sposata. Per loro un picchetto d’onore all’uscita dalla ...

Si tratta di un giovane spoletino ed un trevano. L’ordinazione in Duomo sabato 18 ...

Grandi opportunità di formazione e crescita per gli studenti dei sette Istituti coinvolti nella ...

2 giorni fa

L’ex Chievo arriva in prestito dalla Sampdoria (DMN) Perugia – rinforzo in attacco per ...