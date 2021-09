Serie B, Perugia-Alessandria 1-1

Punto grigio

(DMN) Perugia – il Perugia di Massimiliano Alvini non trova il primo successo interno del campionato. Ad uscire dal Curi con il bicchiere mezzo pieno è invece l’Alessandria di Longo che trova il suo primo punto stagione. Una gara difficile, ostica, che tra Perugia ed Alessandria ha prodotto un punto grigio, come il cielo sopra Pian di Massiano e come le maglie dei piemontesi.

La cronaca

Ancora novità in formazione per Massimiliano Alvini che nel 3-4-1-2 schiera Chichizola in porta, Rosi, Curado e Sgarbi in difesa, Falzerano, Ghion, Vanbaleghem e Lisi a centrocampo con Kouan alle spalle di De Luca e Carretta.

Moreno Longo, tecnico dei piemontesi punta sul 3-4-3 con Pisseri in porta, Parodi, Di Gennaro e Prestia in difesa, Mustacchio, Casarini, Ba e Lunetta a centrocampo con Palombi, Corazza e Milanese davanti.

Primo tempo

1′ Perugia in campo in maglia rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, Alessandria in maglia grigia, pantaloni neri e calzettoni grigi. Prima palla agli ospiti

7′ Alessandria in contropiede con con Corazza, Chichizola esce male fuori area e viene ammonito

14′ Colpo di testa all’indietro di Di Gennaro, si inserisce De Luca che supera il portiere e da posizione defilata sigla la rete del vantaggio: 1-0

17′ Calcio d’angolo, colpo di testa di Prestia a superare Chichizola: 1-1

26′ lancio lungo, palla a Palombi che tenta di superare Sgarbi ma spara alto da posizione molto defilata

38′ bella zione del Perugia con Falzerano che passa a Carretta ma il tiro dell’ex Cremonese esce di poco a lato

45′ Assegnato 1′ di recupero

45+1′ la prima frazione termina in parità

Secondo tempo

1′ Entra Gyabuaa al posto di Kouan

3′ palla morbida di Gyabuaa da sinistra, testa di De Luca, palla fuori

7′ bel tiro ad incrociare di Carretta, respinge Pisseri

12′ inserimento di Gyabuaa, palla a Carretta che non riesce a tirare

15′ nell’Alessandria escono Milanese e Ba, entrano Chiarello e Palazzi

20′ Nel Perugia entrano Burrai e Segre per Ghion e Vanbaleghem

24′ grande parata di Chichizola su Lunetta

25′ tiro di De Luica di poco fuori

26′ Nell’Alessandria Benedetti prende il posto di Prestia e Celesia quello di Lunetta. Matos entra al posto di Carretta

37′ bel tiro di Falzerano, para Pisseri

39′ ultimo cambio per i Perugia: Murano per Lisi

42′ entra Kolaj per Palombi

45′ assegnati 4′ di recupero

45’+2′ gran tiro di Rosi, Pisseri si rifugia in angolo

45’+3 Termina in parità

Perugia Alessandria, il tabellino

PERUGIA: 22 Chichizola, 2 Rosi, 7 Carretta (26’st 10 Matos) , 9 De Luca, 16 Ghion (20’st 8 Burrai) , 19 Vanbaleghem (20’st 6 Segre), 21 Curado, 23 Falzerano, 28 Kouan (1’st 4 Gyabuaa), 39 Sgarbi, 44 Lisi (39’st 11 Murano)

A disposizione: 1 Fulignati, 3 Righetti, 5 Angella, 14 Murgia, 25 Santoro, 30 Ferrarini, 49 Baldi

Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini

ALESSANDRIA: 12 Pisseri, 6 Ba (15’st 26 Palazzi) , 7 Parodi, 8 Lunetta (26’st 77 Celesia), 17 Mustacchio, 18 Corazza, 19 Prestia (26’st 13 Benedetti) , 21 Casarini, 29 Palombi (42’st 72 Kolaj) , 30 Di Gennrar, 62 Milanese (15’st 4 Chiarello)

A disposizione: 1 Crisanto, 33 Russo, 10 Marconi, 11 Arrighini, 20 Orlando, 25 Piegozzi, 35 Ghiozzi

Allenatore: Sig. Moreno Longo

Arbitro: Sig. Valerio Marini della sezione di Roma 1

Assistenti: Sig.ri Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Macaddino di Pesaro



IV Ufficiale: Sig. Marco Ricci della sezione di Firenze



Var: Sig. Daniele Paterna di Teramo

AVAR: Sig. Giovanni Baccini di Conegliano Veneto

Marcatori: 14′ De Luca, 17′ Prestia



Ammoniti: Chichizola, Kouan, Prestia, Curado, Burrai, Celesia, Pisseri



Espulsi:

Recupero: 1′ pt, 4 ‘ st

Spettatori: