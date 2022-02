Serie B, Parma-Ternana 2-3

Vittoria rossoverde al Tardini

(DMN) Parma – Grande vittoria della Ternana di Cristiano Lucarelli che riscatta la sconfitta interna contro il Monza vincendo al Tardini contro i ducali allenati da Beppe Iachini.

Nel primo tempo le fere si sono portate sul doppio vantaggio con Donnarumma e Partipilo ma poi sono state raggiunte, in pochi minuti, da Cobbaut e Vasquez. Nella ripresa ha deciso la sfida una rete di Pettinari. In classifica la squadra rossoverde sale a 31 punti e martedì giocherà ancora in trasferta sul campo della SPAL.

Parma (3-5-2): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut (50′ st Bonny); Rispoli (22′ st Correia), Vazquez (Cap.), Bernabé (14′ st Sohm), Juric (14′ st Brunetta), Man; Simy, Benedyczak (14′ st Inglese). A disp.: Turk, Balogh, Tutino, Camara, Osorio, Coulibaly, Costerwolde. All.: Giuseppe Iachini

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi (Cap.), Bogdan (19′ st Sørensen), Capuano, Martella (19′ st Salzano); Proietti, Agazzi, Palumbo (24′ st Boben); Partipilo (24′ st Koutsoupias); Pettinari, Donnarumma (35′ pt Mazzocchi). A disp.: Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Paghera, Peralta, S. Diakité. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Minelli (Varese)

Assistenti: Valerio Colarossi (Roma 2), Marcello Rossi (Biella)

IV Ufficiale: Simone Galipò (Firenze)

VAR: Marco Piccinini di Forlì (AVAR Marco Scatragli di Arezzo)

Marcatori: 3′ pt Donnarumma (T.), 10′ pt Partipilo (T.), 16′ pt Cobbaut (P.), 22′ pt Vazquez (P.), 13′ st Pettinari (T.)

Ammoniti: Koutsoupias (T.)

Recuperi: 3/6

Spettatori: 4.629 di cui 241 ospiti